Все повторяется? Трагическая судьба жителей Украины напоминает судьбу эстонцев в 1944 году

Глядя на паническое бегство украинцев, спасающихся от бомбардировок и ужасов войны, нельзя не вспомнить осень 1944 года в Эстонии. Тогда около 80 000 эстонцев покинули свои дома и отправились на запад, спасаясь от кремлевских агрессоров. Более 20 000 из них бежали через Балтийское море в Швецию на лодках и кораблях. Принимая их, шведы тогда прошли через то, через что проходим сейчас мы, принимая у себя украинцев.

Исход по штормовому морю

По мере того, как рушился немецкий фронт, Швеция все серьезнее задумывалась об эвакуации своих соотечественников — прибрежных шведов. Эвакуация началась уже в 1943 году, для этого велись сложные переговоры с немецкими оккупационными властями. Что для этого только не делалось! Одна история члена Комитета эстонских шведов и антиквара Сигурда Курмана чего стоит: он даже закупил партию эксклюзивного нижнего белья для жен немецких офицеров и чиновников.