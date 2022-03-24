ГАЛЕРЕЯ | Сборная Эстонии сыграла в ничью со сборной Кипра

В четверг сборная Эстонии проведет первый матч в этом году, команде предстоит первый стыковой матч Лиги наций против футболистов Кипра. Победа по сумме двух матчей позволит остаться в Лиге C. Поражение вынудит перейти на низший уровень — в Лигу D.

На предстоящей игре против Кипра в состав сборной Эстонии возвращается ее легенда и опытнейший центральный защитник Рагнар Клаван. Клаван не играл за сборную с осени 2019 года. Впрочем, есть и кадровые потери. На этот раз в сборной не смогут рассчитывать на вратаря Карла-Якоба Хейна, защитников Тайо Тенисте и Мяртена Кууска.

Победив по сумме двух матчей, сборная Эстонии сохранит место в Лиге C. В этом случае она сыграет в одной группе со сборными Северной Ирландии, Греции и Косово. Проиграв, сборная Эстонии отправится в самую слабую компанию Лиги наций — Лигу D. Там проигравшего из нашей пары ждут сборные Мальты и Сан-Марино.

Перед стыковым матчем между футбольными сборными Эстонии и Кипра национальный гимн страны исполнит Лийзи Койксон. Матч состоится в четверг, на "А. Ле Кок Арене" в 19:00.

