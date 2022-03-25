Эффективно работающий интернет-магазин: семерых одним махом
Как интернет-продавец вы хотите, чтобы клиент положил товар в корзину, заплатил за все так же привычно и удобно, как в своем домашнем банке, быстро получил купленный товар и вскоре снова пришел за покупками. Еще вы хотите, чтобы деньги поступали на счет вашего предприятия быстро, а вы могли легко и безопасно управлять платежами.
Помните, что эти ваши желания можно реализовать посредством услуги банковской ссылки — один договор о банковской ссылке позволит вам принимать платежи от клиентов Swedbank, а также от клиентов семи других крупных банков стран Балтии. Многие из наших бизнес-клиентов сегодня уже пользуются банковской ссылкой с услугой инициирования платежей, в том числе производитель и продавец древесных гранул (пеллет) Warmeston OÜ.
Процесс продажи стал более быстрым и автоматизированным
Керсти Сикк, менеджер по продажам Warmeston, сказала, что предприятие искало платежное решение для нового интернет-магазина www.apellet.ee, и услуга инициирования платежей по банковской ссылке Swedbank оказалась для него самой подходящей. ”Больше не нужно иметь отдельные счета и договоры в разных банках, достаточно одного договора со Swedbank. Решение позволяет нам инициировать платежи вне зависимости от того, в каком именно банке у нашего клиента открыт счет”, — пояснила Сикк. Свою роль в выборе сыграл тот факт, что клиенту легко пользоваться услугой, что не менее половины абонентов A-pellet являются клиентами Swedbank, а также что банк обеспечивает оперативную и профессиональную поддержку клиентов.
Сикк отметила также, что банковская ссылка становится все более популярным способом оплаты, в том числе среди бизнес-клиентов, поскольку она надежна, безопасна и удобна. ”При оплате по банковской ссылке покупатель получит подтверждение покупки на свой e-mail в течение нескольких секунд, а при заказе на основании счета — только после того, как бухгалтерия проверит поступления и привяжет платеж к заказу, поэтому обратная связь может быть получена только через несколько часов”.
Самым большим преимуществом услуги менеджер по продажам Warmeston считает то, что платежи поступают в режиме реального времени, что позволяет быстро отправлять товар клиенту. Кроме того, решение позволило также сделать интернет-магазин предприятия еще более автоматизированным и независимым. ”Я считаю, что благодаря услуге банковской ссылки Swedbank мы сейчас являемся самым удобным для клиентов интернет-магазином по продаже пеллет. Мы довольны, когда довольны наши клиенты”, — подытожила Сикк, рассказывая об эффективность услуги.
Совместимость с наиболее распространёнными платформами
Банковская ссылка с услугой инициирования платежей удобна еще и потому, что система разработана так, чтобы быть совместимой с наиболее распространенными платформами электронной коммерции: PrestaShop, OpenCart, Magento и WooCommerce. При этом ее можно совмещать и с достаточно уникальными решениями, как это было сделано в случае Warmeston. ”Мы не пользуемся ни одной из известных платформ интернет-магазина, мы создали собственную платформу, другими словами, свой интернет-магазин мы создали сами”, — отметила Керсти Сикк.
Для Warmeston при выборе услуги было важным наличие возможности интегрирования с приложениями для iOS и Android. ”После заключения договора необходимая информация поступила к нам очень быстро, и процесс интегрирования оказался совсем не сложным, поскольку у нас уже была интегрирована версию банковской ссылки 008”, — прокомментировала Сикк процесс реализации услуги.
• Клиент, совершая покупки в магазине, переходит к оплате.
• Для оплаты по банковской ссылке на выбор предлагается несколько банков. Клиент выбирает банк, в котором у него есть расчетный счет.
• Ссылка направляет клиента к предварительно заполненному платежному поручению, где он должен подтвердить оплату. Если клиент выберет не Swedbank, а какой-нибудь другой банк, клиент должен будет дать Swedbank свое согласие на инициирование платежа со счета в другом банке.
• Платеж производится автоматически в режиме реального времени, и в случае успешно осуществленного платежа предприятие сразу получает соответствующее сообщение — не надо ждать платежей и искать подтверждение платежа в выписке со счета.
Охваченные услугой банки
Swedbank, SEB, Citadele, Luminor (в Эстонии, Латвии и Литве)
LHV, Coop (в Эстонии)
Šiaulių bankas, Medicinos bankas (в Литве)
Чтобы подключиться к услуге, приходите на консультацию или ознакомьтесь с дополнительной информацией здесь.
Внимание! Это финансовая услуга, которую предлагает Swedbank AS. Перед заключением договора ознакомьтесь c условиями финансовой услуги и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.