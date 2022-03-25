Эффективно работающий интернет-магазин: семерых одним махом

Как интернет-продавец вы хотите, чтобы клиент положил товар в корзину, заплатил за все так же привычно и удобно, как в своем домашнем банке, быстро получил купленный товар и вскоре снова пришел за покупками. Еще вы хотите, чтобы деньги поступали на счет вашего предприятия быстро, а вы могли легко и безопасно управлять платежами.

Помните, что эти ваши желания можно реализовать посредством услуги банковской ссылки — один договор о банковской ссылке позволит вам принимать платежи от клиентов Swedbank, а также от клиентов семи других крупных банков стран Балтии. Многие из наших бизнес-клиентов сегодня уже пользуются банковской ссылкой с услугой инициирования платежей, в том числе производитель и продавец древесных гранул (пеллет) Warmeston OÜ.

Процесс продажи стал более быстрым и автоматизированным

Керсти Сикк, менеджер по продажам Warmeston, сказала, что предприятие искало платежное решение для нового интернет-магазина www.apellet.ee, и услуга инициирования платежей по банковской ссылке Swedbank оказалась для него самой подходящей. ”Больше не нужно иметь отдельные счета и договоры в разных банках, достаточно одного договора со Swedbank. Решение позволяет нам инициировать платежи вне зависимости от того, в каком именно банке у нашего клиента открыт счет”, — пояснила Сикк. Свою роль в выборе сыграл тот факт, что клиенту легко пользоваться услугой, что не менее половины абонентов A-pellet являются клиентами Swedbank, а также что банк обеспечивает оперативную и профессиональную поддержку клиентов.

Сикк отметила также, что банковская ссылка становится все более популярным способом оплаты, в том числе среди бизнес-клиентов, поскольку она надежна, безопасна и удобна. ”При оплате по банковской ссылке покупатель получит подтверждение покупки на свой e-mail в течение нескольких секунд, а при заказе на основании счета — только после того, как бухгалтерия проверит поступления и привяжет платеж к заказу, поэтому обратная связь может быть получена только через несколько часов”.