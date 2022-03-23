Христо Грозев: Путин дал задание военным взять Мариуполь во что бы то ни стало

Об этом в эфире Youtube-канала "Популярная политика" заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает "Обозреватель".

Журналист убежден: то, что российские войска сейчас несколько снизили активность на Мариупольском направлении, не означает, что в Кремле отказались от намерений захватить город. Сейчас они продолжают наносить авиационные, ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам и жилым кварталам, не оставляя ни малейшего шанса выжить мирным гражданам в заблокированном и уничтожаемом городе. Грозев убежден: это будет продолжаться до тех пор, пока "новая стратегия принесет свои плоды".

Эта стратегия, по мнению Грозева, заключается в том, чтобы выиграть время для пополнения логистических арсеналов и личного состава армии РФ:

"Так выглядит, что эта передышка будет продолжаться еще 2-3 дня. Называть ее передышкой жестоко, потому что в это время умирают люди, но с военной точки зрения это именно так. Ожидаю, что через 2 дня будет очень сильная попытка реально захватить Мариуполь полностью, а не только ограничить и уничтожать гражданское население. По нашим данным, это задача, которую Путин дал Генштабу, так же, как когда-то было задание взять Киев", — отметил Грозев.

Журналист-расследователь также рассказал, где именно Кремль соскребает подкрепление для брошенных на штурм Мариуполя войск.

"Продолжается накопление войск из 41-й и, кажется, из 30-й армии южной, восточной и центральной армий — чтобы заполнить дыры", — сказал он.

Свой прогноз по поводу возобновления попыток захвата Мариуполя спустя два дня Грозев объяснил тем, что именно столько времени понадобится технике, которая сейчас подтягивается к украинской границе, чтобы дойти до осажденного города на Азовском побережье.