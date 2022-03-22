ВИДЕО | Российские пропагандисты сообщили, что на стороне Украины "воюют сатанисты"
Каждый раз, когда кажется, что врать дальше некуда, российское телевидение придумывает неожиданный ход, который удивил бы даже патологических лжецов.
На этот раз ведущий новостной программы заявил, что теперь воевать в Украине приехали "бывшие американские спецназовцы, поклоняющиеся дьяволу в самом прямом смысле — у них и флаг есть"
Напомним, что ранее публичное заявление сделала журналистка федерального телеканала Жанна Агалакова, призвавшая людей научиться распознавать пропаганду, искать альтернативные источники информации и перестать подвергаться зомбированию.
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