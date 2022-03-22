ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (27-й день) | С начала войны в Украине погибли 117 детей. В России возбуждают уголовные дела по статье о ”фейках”

— В Москве Следственный комитет возбудил первое уголовное дело за распространение фейков о российской армии, сообщает проект "Сетевые свободы". Дело возбуждено против 38-летнего Сергея Клокова. 18 марта его арестовали по решению суда, которое было обжаловано. Клокову по новому закону грозит до 10 лет лишения свободы.

Также СК России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Дело возбудили по статье о статье о ”фейках” про российскую армию. Сообщается, что речь идет о публикации информации о Мариупольском роддоме: ”опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе”.

— В Украине все без существенных изменений. На Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Мэр Борисполя, где расположен основной аэропорт Киева, рекомендовал жителям уехать как можно скорее.

— В Эстонии заблокировали 21 российский сайт, включая lenta.ru, tass.ru и время.tv.. ”Мониторинг и телеканалов, и интернет-сайтов продолжается. Эти решения, безусловно, нельзя принимать наобум. Они должны быть аргументированными, обоснованными и пропорциональными”, — прокомментировал событие представитель ведомства Аап Андреас Ребас.

— Дмитрий Песков сделал несколько заявлений о так называемой "спецоперации". Среди них:

Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами, никто с самого начала не думал, что операция займет пару дней;

Главная цель действий российских военных в Мариуполе заключается в очищении города от националистических подразделений <…>. Оккупация Украины не является целью специальной военной операции РФ;

Часть украинцев сотрудничает с российскими военными;м

РФ может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране.

Среди более ранних сегодняшних заявлений:

Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров.