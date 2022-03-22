Россиянин подал иск к IKEA на квадриллион рублей из-за закрытия магазинов

На прошлой неделе бизнесмен из Санкт-Петербурга подал иск к IKEA на квадриллион рублей в качестве компенсации за приостановку работы компании на территории России.

Константин Куккоев, петербургский бизнесмен, написал в своем заявлении, что уход IKEA сказался на его бизнесе. Сейчас мужчина не может развивать свой бизнес, связанный с элитным дизайном и ремонтом квартир, так как в проектах использовались товары IKEA .

Кроме того, закрытие магазинов в России пошатнуло общее самочувствие мужчины, он стал хуже спать, у мужчины ухудшилось настроение. Куккоев надеется, что его иск ”позволит избежать подобных прецедентов со стороны IKEA и других подобных компаний”.

Сегодня выяснилось, что мужчина открыл новый бизнес. А именно, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), поступила новая заявка от компании по дизайну и ремонту квартир на регистрацию товарного знака IDEA, изображение которого выполнено в цветах и ​​стиле товарного знака IKEA.

Куккоев рассказал, что в период, когда он подавал иск, он увидел мем, показывающий, что McDonalds теперь ”дядя Ваня” в России, а IKEA — ”IDEA”. ”Исходя из этого, я решил, что создам собственное производство и открою магазины, чтобы в России был аналог IKEA”.