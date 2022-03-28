Ядерное оружие: путинские угрозы и реальное положение дел

Недавно президент России Владимир Путин приказал военному руководству привести ядерный потенциал страны в режим особого боевого дежурства. Учитывая необычайную жестокость и безразличие России к законам международного права при бомбардировке гражданских объектов и гуманитарных коридоров в Украине, решение Путина по понятным причинам вызывает тревогу.

Но что на самом деле означает ”режим особого боевого дежурства”?

"Это скорее намек”, — считает Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по вопросам разоружения, специализирующийся на ядерном оружии.

Для обычного человека приказ Путина прозвучал крайне страшно: неужели ядерное оружие теперь действительно направлено в сторону Украины? Или, может быть, Европы? Америки?