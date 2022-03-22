В России арестован первый фигурант уголовного дела о "военных фейках"

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по пп. "а", "б" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил РФ) против Сергея Клокова. Пресненский суд Москвы по ходатайству следователя заключил его под стражу на два месяца еще на прошлой неделе, 18 марта. Известно об этом стало только сейчас. Первым об аресте сообщил проект "Сетевые свободы".

Статья, по которой обвиняют Клокова, предусматривает наказание до 10 лет колонии, она вступила в силу 4 марта. Российский парламент экстренно одобрил поправки в УК после начала российского вторжения в Украину и массовой блокировки СМИ, освещающих войну России против Украины.

Клоков — техник запасного пункта управления московского главка МВД, сообщили РИА Новости в суде. Предъявленный Клокову пункт "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ описывает действия, совершенные "с использованием своего служебного положения", "б" — "группой лиц или организованной группой", "д" — "по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы".

В суде не уточнили, как сотрудник МВД мог использовать, по версии следствия, свое служебное положение. Другие детали дела также пока неизвестны.

Адвокат Даниил Берман обжаловал решение суда. По его словам, в Москве это "первый и единственный арест" по ст. 207.3 УК РФ.

На прошлой неделе стало известно о первых трех уголовных делах, возбужденных по статье о "военных фейках".

Другие дела



16 марта, то есть за два дня до ареста Клокова, Следственный комитет России (СКР) сообщил, что дела завели на известного блогера Веронику Белоцерковскую (Belonika) и двух жителей Томской области. Белоцерковскую объявили в розыск, поскольку она живет во Франции, а для двух других выбрали относительно мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.