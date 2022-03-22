ВИДЕО | Сначала в Ленинграде, теперь в Харькове. 87-летняя блокадница снова прячется от обстрелов и запасается хлебом

87-летняя Маргарита Морозова помнит голод и обстрелы блокадного Ленинграда. После Второй мировой войны она оказалась в Украине и до пенсии работала библиотекарем. Уже около 60 лет Маргарита живет в Харькове. Сейчас пенсионерка вновь вынуждена прятаться от обстрелов и запасается хлебом и водой в осаждённом городе, пишет Русская служба Би-би-си.