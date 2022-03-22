"Вот такая странная жизнь в оккупации". Как живет Херсон, занятый российскими военными

"Давайте хоть скоординируемся и на завтра уже приготовим еды", — призывали херсонцы в телеграм-каналах. Но в итоге у "Юбилейного" сварить борщ не смогли. "Нас там орки гоняют", — пояснил Би-би-си один из волонтеров. "Орками" херсонцы зовут российских военных, которые чуть меньше трех недель назад взяли этот город.

19 марта глава администрации Херсонской области написал, что российские военные развернули 14 фур, которые везли в город мясо, детское питание и лекарства из Днепропетровской области. "Фуры с гуманитарной помощью развернули на полпути и отправили на Днепропетровщину", — сообщил чиновник. Минобороны России не комментировало эту информацию.

"Картошку, лук и морковь везут с овощного рынка на границе области. На этой курятине и овощах держится город. Других продуктов нам завозить не дают", — говорят местные жители Би-би-си.

Волонтеры принимают заказы через горсовет и развозят непотрошеные тушки по квартирам, детским домам и больницам. Первые дни, рассказывает один из горожан Би-би-си, подумали, что кур придется резать самим — и повезли с собой на фабрику ножи с топорами. Машину остановили российские военные и долго разбирались, куда едут херсонцы.

Кур везут с птицефабрики под деревней Чернобаевка — там три миллиона птиц. Их надо кормить комбикормом, которого после вторжения российской армии почти нет. Чтобы избежать экологической катастрофы — трупы миллионов голодных кур некуда девать — директор предложил всем желающим приезжать и забирать курятину.

На прошлой неделе у концертного зала "Юбилейный" в центре Херсона собирались варить борщ. В захваченном 2 марта российскими военными городе не хватает еды, на полках магазинов — несколько пачек "Рафаэло" и дорогой коньяк. Поэтому несколько дней горожане пересылали друг другу сообщения в "Телеграме": "Нужно достать электроплиту, большие кастрюли, раскладной стол, одноразовую посуду, флаг Украины. Есть люди, которые готовы готовить. Есть куры".

На вторые сутки, по их рассказам, военные приехали на местный телецентр и "под дулом автомата" заставили местного инженера подключить российское оборудование. В Херсоне заработали российские госканалы, а украинские не отключили — но поверх языка оригинала пошел перевод на русский язык.

В первый день захвата стреляли по всему городу, рассказывают местные жители. "Мы сидели дома и слушали беспорядочную стрельбу — по домам, деревьям, машинам", — вспоминают они.

Об этом Би-би-си рассказали пятеро горожан. Би-би-си не может оперативно проверить их утверждения. Минобороны России не сообщало о стрельбе по территориальной обороне при взятии Херсона.

Русские, ехавшие на Херсон на БТР и танках, могли бы предложить мужчинам сдаться, считает собеседник Би-би-си. "Но их расстреляли даже не из "калашей", а из крупнокалиберных пулеметов, где пуля размером с палец. Трупы не давали убирать несколько дней, чтобы люди ходили и боялись", — утверждает он.

Поначалу у 200 человек, записавшихся в территориальную оборону, было около 50 автоматов. Но оставшиеся в городе чиновники, говорят трое собеседников Би-би-си, сказали мужчинам расходиться по домам, а командование покинуло город. По словам Рыженко, в день штурма на двух дорогах, ведущих к Херсону, выставили всего 30 мужчин, вооруженных одной-двумя бутылками "коктейля Молотова".

Херсонцы посмотрели на документы, горящие в мусорке возле военкомата, и начали организовываться сами. Базой сделали детский интернат. Брали в интернете пример с Мариуполя и Чернигова — и строили баррикады из шин и железа. Делали "коктейли Молотова", нашли сварочный аппарат — варили противотанковые ежи.

"Я приехал спросить, что мне народу сообщать, а там ни губернатора, ни главы администрации уже не было. Осталась пара депутатов, которые просто стояли на ступеньках и курили, глядя в одну точку", — вспоминает корреспондент.

Заходили они жестко, говорит журналист Рыженко. Тем более что, по его словам, глава областного совета и глава облгосадминистрации уехали из города на шестой час войны, оставив на месте своих заместителей, а территориальную оборону, по мнению горожан, просто "слили".

Митингующие, которые говорили с военными, цитируют такие их слова: "Ну, чего ж вы? Мы же здесь теперь навсегда. Вам просто нужно привыкнуть. Мы же защищаем вас, спасаем, что ж вы делаете? Как же вы не понимаете, что вам мозги тут задурили, а на самом деле мы освободители".

Во время второго митинга, когда тысячи херсонцев пошли шествием по городу, "военные явно такого не ожидали". "Люди стояли в двух метрах от автоматчиков и не боялись их. Все кричали: идите домой. Видно было, что они удивлялись", — говорит она.

"Они нагнали на площадь людей, автозаки, технику, пытались этой техникой давить людей, люди еще больше кидались на эти БТР. Оккупанты были перепуганы, на мой взгляд", — рассказывает одна из участниц акции.

"Вам мозги тут задурили, а на самом деле мы освободители"

Через несколько дней после вторжения, когда стало понятно, что по мирному населению военные пока не стреляют, тысячи херсонцев вышли на митинг с украинскими флагами и лозунгом "Идите по направлению к русскому кораблю".

- Ну, люди не особенно умеют соблюдать правила… К тому же, херсонцы свободолюбивы и плохо относятся к тому, что им что-то запрещают оккупанты, — говорит один из жителей.

Обыскивая, военные проверяют мобильные телефоны — посты в соцсетях и личные переписки. Если содержимое "Инстаграма" или чатов им не нравится, телефон отбирают, утверждают местные жители.

Потом, приехав к мэру города, военные заявили: флаги Украины снимать не будем, Херсон может жить спокойно, если будут соблюдать наши правила. Не передвигаться группами больше двух человек, соблюдать комендантский час с 20:00 до 6:00, на машине ездить только за продуктами и лекарствами, не быстрее 40 км/ч и в расстегнутой куртке. При первом требовании останавливаться и давать себя обыскать.

"Нам звонили бабушки и говорили — тут такой дурдом, они переводят, как им выгодно, но мы же слышим украинскую речь на фоне", — вспоминает одна из местных журналисток.

Именно из-за этих обысков многие местные жители отказываются рассказывать что-то о жизни в Херсоне. "Я боюсь, сорри. У нас тут двери людям выносят. Вырывают цепью подъездные, а потом и дверные", — написала корреспонденту Би-би-си одна из жительниц Херсона.

Помимо наблюдения за митингами российские силовики заняты облавами на квартиры украинских военных, работников СБУ, полицейских, членов территориальной обороны, журналистов и активистов — в том числе "Правого сектора" (организация признана в России экстремистской и запрещена). Так утверждает 24-летний Алексей Апостол. Он владеет одним из ресторанов в центре города. Его слова подтверждают еще семеро опрошенных Би-би-си горожан.

Би-би-си направило запрос о стрельбе во время митинга в Херсоне в министерство обороны России и ожидает ответа. Власти России пока не комментировали эту тему.

По их словам, митингующих оттесняли прикладами автоматов. На кадрах, которые Би-би-си прислали очевидцы, видна кровь и приехавшая на площадь машина "скорой помощи". Огнестрельное ранение в ногу получил один человек. Сразу после этого в городе почти отключился интернет.

21 марта в полдень херсонцы снова вышли на митинг. Они стояли за ограждениями, а потом несколько десятков человек пошли по пустой центральной площади в сторону российских силовиков.

Когда толпа подходит к ним близко, "когда переходит через дорогу и поджимает их", силовики нервничают — тогда они стреляют в воздух или под ноги, а на днях кинули в толпу шумовую гранату — но она отрикошетила от столба и оглушила самих солдат, утверждает один из собеседников Би-би-си.

"Едут мимо митинга на машине и показывают средний палец, специально вылезая из окна. И включают свою музыку, чтобы заглушить украинские песни, которые митингующие ставят с колонок, или украинский гимн, который один трубач тут играет. Вчера в ответ вот ставили "Бременских музыкантов".

На прошлой неделе как военные, так и пришедшие им на смену сотрудники Росгвардии и СОБРа, разозлились, отмечают херсонцы.

По их словам, обыскать и задержать херсонца могут и просто на улице. "Ребят, пятерых человек, упаковали в военную машину и увезли куда-то, через день отпустили троих, еще через день — еще двоих. Но эти люди даже не говорят, где они были и что с ними сделали. То есть они настолько запуганы", — рассказывает ресторатор Алексей.

Часто в квартиры врываются рано утром или ночью. Почему-то именно на ночные допросы с военными приходит кто-то, кого местные зовут "аналитиком". Этот человек ведет допрос, как следователь, попутно объясняя, что, мол, русские здесь навсегда и придется с этим смириться. Сами военные молчаливы, рассказывают местные жители.

Если в квартире не находят полицейского или члена территориальной обороны, то силовики допрашивают живущих там людей. "Где те, кого ищем? Общаетесь с ними? А сами вы кто? Чем занимались до войны? А сейчас чем занимаетесь? А какое у вас настроение? Ходите на митинги? Будете ли дальше кричать про русский корабль?" — вспоминают вопросы те, кто столкнулся с обысками.

Но некоторые адреса у них все же верные. На прошлой неделе, рассказывают Би-би-си местные жители, они поймали "мальчика", который за 1000 гривен давал адреса нужных россиянам людей. Вздыхают: "Не без предателей".

Но у россиян, похоже, устаревшие разведданные — они часто приходят по адресам, где люди жили несколько лет назад и давно уехали. Часть активистов успели сменить место жительства накануне захвата города.

"Мне рассказывали, что разбивали унитаз и раковину. Они пересматривают все документы, выворачивают всю хату и уходят. Это такие акты устрашения. Они жестко заходили в город — и теперь тоже пытаются показать, что у них есть яйца", — говорит Рыженко.

По словам тех, кто с обысками столкнулся, силовики "переворачивают весь дом, стараются сломать все, что получается".

"Я как журналист вообще не могу спокойно выйти из дома, — говорит Рыженко. — Как в первый день зашли оккупанты, я, зная опыт российских журналистов, сразу сменил место жительства и сбросил все свои телефоны. Я хожу вообще без сим-карты. На следующий день после моего отъезда домой пришли херсонские пророссийские активисты, искали меня".

Никто из них не рассказывает о пытках или избиениях. Местные говорят, что для задержанных устроили СИЗО в здании бывшего вытрезвителя. Но внутрь никого не пускают.

"Они видят, что им здесь не рады"

"Люди в форме у нас находятся на каждом шагу. Они на каждой улице, в каждом квартале, в каждом районе города. Ходят по рынку с автоматами, следят за нами", — рассказывает Апостол.

Военные, по его словам, расквартировались в отелях в центре Херсона и заняли общежитие и учебные корпуса морского училища напротив Городского совета. Там живет пехота. Танков в городе нет.

"Вообще сами военные поуезжали из города после первого митинга. Вместо них приехал СОБР и Росгвардия. Они пытаются выглядеть благодетелями, пытаются образумить нас, не делают жестких действий. Не бомбят. Я не понимаю, почему. Но у меня есть гипотеза", — продолжает журналист Рыженко.

По его словам, Херсон — русскоговорящий город, где при СССР был комбинат с тысячами русских рабочих — в российской пропаганде принято считать пророссийским городом.

"Но это не так. Тут долгое время работали группы пророссийских активистов — за одним из них я наблюдаю с 2011 года. Русские пробежки, славянские турниры… Теперь, после митингов под украинскими флагами перед оккупантами, становится понятно, что у этих активистов не получалось выстроить здесь качественную сеть пророссийских агентов. А отчеты своим кураторам в России, судя по всему, они все эти годы слали липовые. Что, мол, все в порядке, город за РФ. Они ж сами не ожидали, что будет война. А сейчас пришли военные и спрашивают — а где за РФ-то? На прошлой неделе на митинг в поддержку России, вроде как за Херсонскую народную республику, ХНР, пришло 70 человек со всей области…"

Связаться с пророссийскими активистами в Херсоне Би-би-си не удалось, они не ответили на сообщения корреспондентов.