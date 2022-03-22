На сайте "Комсомольской правды" появилась информация о почти 10 000 погибших в Украине российских солдатах. В редакции сказали, что это хакерская атака

Цитаты по публикации "Медузы"

CNN: ”Комсомольская правда” опубликовала статью, и в ней упоминались цифры по погибшим, которые сильно разнятся с последними цифрами, которые мы видели от министерства обороны РФ. Там говорилось, что было порядка десяти тысяч погибших среди российских военных. Можете ли вы как-то прокомментировать эти цифры?

Дмитрий Песков: Нет, никак не могу. Здесь нужно спросить у ”Комсомольской правды”.

Александр Гамов (”Комсомольская правда”): Я могу ответить, Дмитрий Сергеевич. Они взломали наш сайт, и в течение буквально нескольких минут была ложная фейковая информация. Здесь вот единственный может быть комментарий. Об этом очень многие СМИ знают.

CNN: Спасибо коллегам за уточнение. Хотелось бы со стороны Кремля тоже уточнение, насколько эти цифры близки к реальности?

Дмитрий Песков: По цифрам мы с самого начала договаривались, что мы не располагаем информацией, не имеем полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно министерства обороны.

МинОбороны РФ единственный раз сообщило о потерях в ходе так называемой спецоперации. 2 марта была названа цифра в 498 человек. Компания BBC в ходе расследования подтвердила имена 557 погибших. Американская газета The New York Times со ссылкой на "консервативные оценки" американской разведки называла цифру в семь тысяч погибших.

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