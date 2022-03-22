Протоиерей Андрей Кордочкин: Путин опасен для русских людей

Я часто вспоминаю книгу Вацлава Гавела "Сила бессильных", где он рассуждает о том, как люди, у которых, казалось бы, нет никаких шансов, которые беспомощны и слабы, могут оказать воздействие на тоталитарное общество. Я думаю, что священники, которые будут действовать по своей вере, по своей совести, даже несмотря на репрессии, будут услышаны и народом, и церковью.

- Скорее всего Россию ждет белорусский сценарий, то есть инакомыслие будет подавляться. Церковь — часть общества, поэтому, если инакомыслие подавляется в обществе, то оно подавляется и в церкви. Однако для тех, кто видел, как падают тоталитарные режимы в конце ХХ века, понятно, что политика подавления является тупиковой.

- Как вы видите развитие протестной тенденции в дальнейшем? Сможет ли эта тенденция повлиять на официальную позицию РПЦ, которая остается верной властям?

Отец Андрей: Если смотреть на историю православной церкви начиная от византийского императора Константина, то, действительно, она почти всегда играла роль опоры государства, поддерживала все его начинания. Это происходило и в ХХ веке — советские власти тоже манипулировали церковью и использовали ее в своих целях. Тем не менее с начала 90-х годов, со времени непростого, но исполненного надежд, выросло новое поколение духовенства, которое не готово к слепому подчинению — ни к цензуре, ни к самоцензуре.

DW: Инакомыслие — явление в РПЦ довольно новое, хотя еще два года назад было опубликовано письмо духовенства по "московскому делу" с призывом к справедливому суду над участниками уличных протестов. А год назад появилось письмо по поводу событий в Беларуси. С чем связано это явление, ведь православие всегда было заодно с властями?

Ряд священнослужителей не согласны с вторжением и тем самым противостоят сложившейся в течение веков политике поддержки церковью светских властей России . Подобное инакомыслие, по словам Кордочкина, имеет тенденцию к росту.

Протоиерей Андрей Кордочкин, доктор богословия, секретарь Испано-Португальской епархии РПЦ и ключарь кафедрального собора Марии Магдалины в Мадриде , полагает, что в лоне российского православия набирает силу протестное движение. Новым импульсом для этого, по его мнению, послужило российское вторжение в Украину.

Все это оживает на наших глазах, Путин призывает к "самоочищению" общества, и даже употребляемый им термин "национал-предатели" совпадает с аналогичным, употребляемым Гитлером в "Майн Кампф" — Nationalverräter.

Кроме того, я бы обратил внимание на увлечение Путина философом Иваном Ильиным, поклонником итальянского фашизма, а затем и немецкого национал-социализма. Исследователь Ильина Антон Барбашин пишет: "По сути, он ратовал за создание в России национальной диктатуры, которая должна опираться на исключительную роль церкви и армии… Его философия базируется на культе "бремени и мук" русского народа, его исключительности. Такое видение требует селекции со всеми вытекающими последствиями для "неправильных людей".

- Состояние нашего общества не может не беспокоить. В этой связи вспоминается мнение американского исследователя Энтони Джеймса Грегора. Он предупреждал об опасности появления фашистской идеологии в странах, где марксизм изжил себя. В этом случае срабатывает один и тот же сценарий: пафос интернационализма сменяется патриотизмом и национализмом, непрерывным напоминанием об "особой миссии" народа и его "славном прошлом", звучат призывы к героизму, дисциплине и следованию за национальным лидером.

- Тем не менее мы видим, что нынешняя власть и ее деяния по-прежнему пользуются поддержкой большой части российского общества.

Кто может укорить отца Иоанна Крестьянкина или отца Александра Меня за то, что они не вышли на Красную площадь, к примеру, когда СССР ввел войска в Афганистан ? Как нести пастырское служение, каждому решать самому. Московский священник Алексий Уминский вспомнил слова из песни Гребенщикова "научи нас дышать под водой", и многие находят их созвучными нынешнему положению дел.

- Никто, а тем более священник, не может призывать кого-то идти под штрафы и дубинки. Я не считаю себя вправе раздавать советы, но думаю, что священник без плакатов и лозунгов может сделать достаточно, раскрывая людям духовную суть явлений. Именно по этому пути шли многие пастыри в позднесоветскую эпоху.

- Что бы вы посоветовали священникам, находящимся в России: стоит ли открыто говорить о своей позиции, несмотря на риск получить даже тюремный срок?

- А что вы могли бы сказать по поводу доктрины "Русского мира", которую много раз озвучивал Путин?

- Я больше 18 лет совершаю служение в храме, большинство прихожан которого — украинцы. Для меня слова о том, что "Русские и украинцы — один народ", не имеют смысла. Они могли быть сказаны лишь человеком, который Украину не знает и который не знаком с поколением украинцев, включая русскоязычных, выросших после распада СССР.

Почему-то жители украинских городов не встречают с цветами "воинов-освободителей". Почему-то миллионы беженцев "одного с нами народа" спасаются от нас на Западе, а не в России. "Русский мир" есть доктрина не только ложная, но и опасная. По отношению к Украине она звучит так: "Вас, как народа, не существует, ваша государственность — это недоразумение, а раз мы — это вы, то мы и будем за вас решать ваше будущее". Поскольку эта цель в реальности недостижима, то и победа в войне невозможна. Даже если мы увидим подавление сопротивления в Украине, стратегически война уже проиграна, и от этого позора не отмыться.

- Какие последствия будет иметь война для единства православия?

- Вспомним, что когда была создана новая религиозная единица, получившая автокефалию от Константинополя, из нашей церкви в нее перешли всего лишь два епископа. Теперь, вследствие войны, более 15 украинских епархий прекратили поминовение Патриарха Московского и всея Руси. И эта центробежная тенденция проявляется все отчетливее.

- В одном из недавних интервью для прессы вы назвали Путина человеком, лишенным чувства сострадания. Может ли он вообще считаться православным христианином?