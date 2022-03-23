Писательница Людмила Улицкая: Путин — это человек "бункера"

У писательницы спросили про российский народ, который, возможно, находится "под гипнозом" пропаганды.

"Русский народ — терпеливый. Это долгое терпение на самом деле, очень опасное, когда в какой-то момент терпение заканчивается, происходит революция", — считает она.

В ответ на вопрос, почему Путину никто не решается высказать свою точку зрения, Улицкая заметила: "Я думаю, что он действительно не знает реальной ситуации в мире и в особенности в России". По мнению писательницы, Путин — это человек "бункера" в метафорическом смысле этого слова: "Он получает ту информацию, которую считают нужной ему доставить, ту информацию, которая ему понравиться".

"В итоге есть ощущение, что он живет в искусственном мире, очень далеком от реальности", — добавила писательница.

Окружение Путина страдает от новых и новых санкций, но сказать ему боятся. Людей парализует страх. Писательница считает: "Путин сам создает модель этого страха (расстояние за столом между ним и помощниками, командой). Страшно представить мир человека, который живет в таком пространстве, созданного самим собой".

Поговорили и о том, как может уйти из жизни Путин. По мнению писательницы вопрос очень тяжелый, но в то же время интересный. "Когда например умер Сталин, рыдала вся страна, плакали дети в школе и учителя".

Обсудили и выход в эфир Первого канала редактора Марины Овсянниковой.

"Это замечательное событие, но в то же время самоубийственное, в этот момент она свою судьбу переломила невероятным образом. Она была очень успешным человеком и могла там работать еще долго", - считает писательница, добавляя: "Ее имя будет написано в учебниках истории через 50 лет".

Полное интервью Людмилы Улицкой можно посмотреть тут.

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