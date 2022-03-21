Владимир Зеленский: чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Зеленский в интервью европейским общественным вещателям, фрагмент которого приводит Суспільне.





"У нас есть ультиматум, вот есть пункты, выполняйте, и тогда мы закончим войну" (говорят россияне – ред.). Это неправильно и ни к чему не приведет. Вопрос не во мне. Вопрос в том, что люди и власть объединены. Мы все не сможем этого сделать. Ультиматум не сможет выполнить Украина. Мы просто не сможем физически".

"Как ты можешь сделать? Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен.

К примеру, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент не сможем этого сделать. И мы даже это видим в оккупированных городах – в Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они входили, люди не отдают им. Они поднимают флаг – люди снимают. Они убили человека – да, спрятались, ночью пришли, сняли флаг.

Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Поэтому я и ответил: мы можем выполнить ультиматум только когда нас не будет".

Президент Владимир Зеленский 20 марта подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

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