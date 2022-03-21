Правда ли, что автор фразы ”Хотели как лучше, а получилось как всегда” — Виктор Черномырдин?

Авторство этого выражения Черномырдину приписывают, в частности, BBC, ”Ведомости”, ”Российская газета”, "РИА ”Новости”, ”Грамота.ру” и множество других источников. Первая его часть (”Хотели как лучше”) стала названием книги о Черномырдине и эпохе Ельцина, выпущенной к 70-летию Виктора Степановича.

Считается, что самую известную из ”черномырдинок” российский политик употребил 6 августа 1993 года, характеризуя проведённую за две недели до этого денежную реформу, когда страну охватила паника из-за сжатых сроков обмена советских банкнот на новые рубли. На пресс-конференции он якобы заявил: ”Хотели как лучше, а получилось…”, а сидящий в зале журналист добавил: ”Как всегда”. В некоторых источниках сказано, что цитата изначально заканчивалась на ”вышло как всегда”. На сегодняшний день в Сети не сохранилось видеозаписи той пресс-конференции, поэтому подтвердить или опровергнуть этот факт мы не можем, хотя вряд ли столь детальная атрибуция могла быть выдумана представителями авторитетных СМИ. Отметим только, что и в этом случае считать Виктора Степановича полноценным автором фразы было бы нельзя.

Тем не менее именно тогда, после 1993 года, фраза стала популярной. Осенью того же года её употребил Григорий Явлинский, а уже в 1994 году она начала использоваться массово в прессе и литературе, причём почти сразу с атрибуцией именно Виктору Черномырдину.

Но могла ли эта фраза вообще прозвучать в августе 1993 года впервые? Согласно двухтомному ”Архиву русской финансово-банковой революции”, ещё до Черномырдина её употребил советский премьер Валентин Павлов по поводу другого обмена денег, состоявшегося в 1991 году. Но поскольку конкретный день и ситуация, когда она прозвучала, не уточняются, эту версию нельзя считать убедительной.