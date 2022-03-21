Правда ли, что автор фразы ”Хотели как лучше, а получилось как всегда” — Виктор Черномырдин?
Принято считать, что именно российский премьер обогатил русский язык афоризмом, которым нередко характеризуют неудачные решения власть предержащих. Журналисты из "Проверено Медиа" проверили, действительно ли первым его употребил Черномырдин.
Авторство этого выражения Черномырдину приписывают, в частности, BBC, ”Ведомости”, ”Российская газета”, "РИА ”Новости”, ”Грамота.ру” и множество других источников. Первая его часть (”Хотели как лучше”) стала названием книги о Черномырдине и эпохе Ельцина, выпущенной к 70-летию Виктора Степановича.
Считается, что самую известную из ”черномырдинок” российский политик употребил 6 августа 1993 года, характеризуя проведённую за две недели до этого денежную реформу, когда страну охватила паника из-за сжатых сроков обмена советских банкнот на новые рубли. На пресс-конференции он якобы заявил: ”Хотели как лучше, а получилось…”, а сидящий в зале журналист добавил: ”Как всегда”. В некоторых источниках сказано, что цитата изначально заканчивалась на ”вышло как всегда”. На сегодняшний день в Сети не сохранилось видеозаписи той пресс-конференции, поэтому подтвердить или опровергнуть этот факт мы не можем, хотя вряд ли столь детальная атрибуция могла быть выдумана представителями авторитетных СМИ. Отметим только, что и в этом случае считать Виктора Степановича полноценным автором фразы было бы нельзя.
Тем не менее именно тогда, после 1993 года, фраза стала популярной. Осенью того же года её употребил Григорий Явлинский, а уже в 1994 году она начала использоваться массово в прессе и литературе, причём почти сразу с атрибуцией именно Виктору Черномырдину.
Но могла ли эта фраза вообще прозвучать в августе 1993 года впервые? Согласно двухтомному ”Архиву русской финансово-банковой революции”, ещё до Черномырдина её употребил советский премьер Валентин Павлов по поводу другого обмена денег, состоявшегося в 1991 году. Но поскольку конкретный день и ситуация, когда она прозвучала, не уточняются, эту версию нельзя считать убедительной.
Однако есть и другие источники. В ”Дневниках разных лет” русского анархиста Петра Кропоткина можно встретить сентенцию ”Государство в отношении с обществом одержимо дурными привычками, и одержимо поневоле: хотело как лучше, а получилось как всегда”. Аналогичное с точностью до перевода высказывание приписывают лидеру Польской объединённой рабочей партии Эдварду Гереку (1912–2001). Наконец, в №22 журнала ”Советский экран” за 1988 год такой вид имел один из подзаголовков статьи Михаила Левитина о кинофестивале ”Золотой Дюк”.
Таким образом, Виктора Степановича Черномырдина нельзя считать автором знаменитого афоризма. В лучшем случае — его популяризатором.