Компания Meta объявлена в России "экстремистской организацией"

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 21 марта, признал американскую компанию Meta Platforms Inc. (принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp) "экстремистской организацией". Ее деятельность на территории России запрещена. "Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta", — зачитала постановление судья Ольга Солопова. Решение вступило в силу сразу после оглашения. На мессенджер WhatsApp блокировка не распространяется.

Представитель Генпрокуратуры заявил в суде, что использование физическими и юридическими лицами продуктов Meta (Facebook, Instagram) "не в целях экстремизма не должно рассматриваться как поддержка экстремистской организации". "Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", — отметил он. "Мы понимаем, что есть технические средства обхода блокировок", — признал представитель Генпрокуратуры.

Решение Тверского райсуда создает дополнительные риски для пользователей соцсетей. Например, любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах и визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста, считает правозащитник Павел Чиков. А заказ рекламы в обеих соцсетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности. За это предусмотрена уже уголовная ответственность.

Meta разрешала посты с пожеланиями смерти Путину и Лукашенко



Ранее Meta разрешила украинским пользователям Facebook и Instagram высказывать проклятия в адрес российских военнослужащих и призывать к насилию против них (но не против конкретных лиц), а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В компании уточнили, что это разрешение — временное, оно вызвано вторжением армии РФ в Украину и касается только территории Украины.