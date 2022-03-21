Яна Тоом: расходы на беженцев ЕС возьмет на себя

Военные беженцы — на сегодня их уже больше трех миллионов — неизбежно создают нагрузку на экономику стран ЕС. Им необходимы жилье, питание, помощь по уходу за детьми, образование для этих детей, медицинские услуги, рабочие места, психологическая помощь, языковые курсы, юридическая поддержка. На всё это нужны деньги.

План CARE, во-первых, позволяет странам ЕС и отдельным регионам финансировать помощь беженцам из структурных фондов ЕС, конкретно из Европейского фонда регионального развития (ERDF) и Европейского социального фонда (ESF), то есть в качестве исключения использовать средства, предназначавшиеся изначально для других целей. Такое разрешение необходимо, поскольку в ЕС действуют очень жесткие правила использования денег из структурных фондов — ими можно покрывать лишь целевые расходы. Распространится на эту ситуацию и правило 100%-ного софинансирования со стороны ЕС: страна не должна ничего платить из собственных средств.

Во-вторых, по плану CARE на помощь беженцам с Украины дополнительно выделяется 10 млрд евро из программы REACT-EU, которая изначально покрывала восстановление ЕС после пандемии.

В-третьих, поддержка из структурных фондов будет сочетаться с поддержкой из Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF), Фонда европейской помощи наиболее социально неблагополучным людям (FEAD) и других источников.

При этом Еврокомиссия упростит все процедуры, связанные с отчетностью. Отмечается, что помощь распространится не только на граждан Украины, но и на граждан третьих стран, которые бежали от войны на Украине.

”Иначе говоря, слухи о том, что ЕС ждет от нас, чтобы мы на местах скинулись на беженцев и отняли у кого-то пенсии и пособия, не соответствуют действительности, — говорит евродепутат Яна Тоом. — Поступить так было бы абсурдом, особенно после пандемии, которая столь негативно повлияла на экономику. Я уверена, что в Брюсселе ни у кого и мысли не было бросить страны ЕС на амбразуру — мол, денег нет, но вы держитесь и принимайте беженцев. К счастью, ЕС подготовился к восстановлению экономики после пандемии заранее и аккумулировал для этого очень большие средства. Теперь эти средства нам более чем пригодятся”.