Из-за обстрелов Харькова российскими войсками погиб узник фашистских концлагерей

”Борис Романченко пережил лагеря Бухенвальда, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Теперь он был убит пулей, попавшей в его дом в Харькове. Ему было 96 лет. Мы ошеломлены”, — говорится в сообщении.

По словам его внучки, Борис Романченко жил в многоэтажном доме, в который попала пуля. Он активно агитировал за сохранение памяти о преступлениях нацизма и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

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