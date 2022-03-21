За рубежом
21.03.2022, 16:30

Из-за обстрелов Харькова российскими войсками погиб узник фашистских концлагерей

 
Foto: REUTERS/SCANPIX

В Харькове после обстрелов города российскими военными погиб Борис Романченко — один из узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. Об этом сообщает ”Исторически-политическое образование по истории национал-социализма и его преступлений”, пишет The Insider.

”Борис Романченко пережил лагеря Бухенвальда, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Теперь он был убит пулей, попавшей в его дом в Харькове. Ему было 96 лет. Мы ошеломлены”, — говорится в сообщении.

По словам его внучки, Борис Романченко жил в многоэтажном доме, в который попала пуля. Он активно агитировал за сохранение памяти о преступлениях нацизма и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.

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