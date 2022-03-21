Digital для взрослых: как поменять профессию в 40+

Приближаясь к отметке 40, многие люди начинают испытывать непреодолимое желание все бросить и попробовать себя в новом качестве. В этот период жизни наступают глобальные кризисы с мучительными самокопаниями. Вопросы: ”А этого ли я хотел?”, ”Чего я достиг?” и ”Доволен ли я своей жизнью?” появляются неизбежно и это нормально. Вместе с тем, появляется усталость от рутины, страх за будущее, которое сейчас становится еще более туманным, желание оставаться востребованным специалистом, за которым охотятся компании. Все это заставляет решиться на что-то новое, сесть за парту и изменить свою жизнь. Если вы сейчас находитесь на этом рубеже и подумываете о том, чтобы получить онлайн-профессию, я знаю, как много страхов вас мучает. Давайте разрушим самые основные.

Они успешно обучаются. Да, с возрастом скорость мышления замедляется и учиться становится сложнее. Но это не значит, что овладеть новыми инструментами невозможно, просто с ними придется разбираться немного дольше. По моим наблюдениям, студенты старше 40 лет очень настойчивые и по-настоящему голодные до знаний. Они готовы ковыряться в программах, тестировать соцсети, гуглить статьи, чтобы лучше разобраться в вопросе. И намного реже пасуют перед трудностями.

Я много общаюсь с работодателями и часто слышу от них аргументы в пользу возрастных сотрудников. Вот что они говорят:

На самом рынок диджитала вовсе не принадлежит молодым, как многие думают. Сфера постоянно взрослеет и с каждым годом в ней становится всё больше специалистов старше 40 лет. Все потому, что онлайн-профессии, которых стало в разы больше во время пандемии, начали уравнивать кандидатов. Если ты работаешь онлайн и отлично делаешь свое дело, какая разница сколько тебе лет — 25 или 50?

Перемены в жизни и особенно в профессии сложны сами по себе, но наши собственные страхи мешают на этом пути больше всего. Сегодня я поделюсь советами, как поверить в свои силы и начать работать в digital, если вам за 40.

”Я уже не так хорошо соображаю, как в 20 лет, я не научусь”, ”Вместо меня работодатель точно наймет кого-то помоложе. ”Интернет-профессии — это только для зумеров, а я даже не сижу в соцсетях”. Я каждый день слышу такие сомнения от наших взрослых студентов.

”У меня плохо с техникой, я не смогу научиться”



Для работы SMM-специалистом, таргетологом или интернет-маркетологом, не нужно иметь образование IT сферы и спецподготовку. Вам не придется писать код или разбираться с техникой. Да, в digital-сфере нужно уметь пользоваться сервисами и программами и хорошо ориентироваться в соцсетях, но этому всегда можно научиться. У нас в школе MOST студенты не мучаются с трудными темами один на один, им помогают кураторы и лекторы. А коммьюнити студентов, которые тоже стараются и набивают свои шишки, всегда готовы поддержать. Вы не будете одиноки.



История для вдохновения



На нашем курсе по digital-маркетингу училась студентка Светлана Разумнова (53 года), которая продвигала проект ”Маяки желаний”. Она здорово нас всех удивила на защите проекта, потому что смогла поднять продажи только с помощью контента, даже без запуска таргетированной рекламы. Светлана начала получать прибыль от проекта уже во время учебы, при этом не имея никакого маркетингового бэкграунда. Сейчас Светлана запустила новый коучинговый проект в Instagram и успешно продвигает себя, как эксперта.



”Я завалю собеседование и вместо меня возьмут кого-то помоложе”



На карьерных консультациях я всегда говорю выпускникам, что к собеседованиям нужно относиться как к тренировкам. На первом занятии вы точно не поднимите штангу в 100 кг, так что начните с маленького веса. Через несколько занятий, она уже не покажется такой неподъемной.Не бойтесь активно ходить на собеседования и получать отказы. Они будут, и это совершенно нормально. Постарайтесь не связывать это с возрастом, на самом деле год вашего рождения интересен работодателю куда меньше, чем ваше портфолио и искреннее желание работать. Дайте себе установку смотреть на собеседования как на взаимный процесс — вы тоже оцениваете работодателя и условия работы.



Еще одна история для вдохновения