Новые помощники, которые сделают вашу повседневную жизнь проще
ФОТО: Lidl / Якоб Мейер
Как известно, Lidl обещает своим клиентам высокое качество по минимально возможной цене. Познакомьтесь с вашими новыми помощниками, которые сделают вашу повседневную жизнь проще, не нанося ущерба вашему кошельку.
Краткая памятка – торговые марки Lidl.
Cien – гигиенические средства и товары красоты
Качественные средства гигиены и ухода за телом не должны стоить дорого, и их не нужно искать в эксклюзивных салонах. Среди продукции Cien, одной из торговых марок Lidl, вы найдете качественную косметику как для мужчин, так и для женщин. Продукция Cien, которая по доступным ценам продается во всех магазинах Lidl, сделает ваши ежедневные ритуалы красоты особенно приятными. Ассортимент товаров Cien включает средства по уходу за лицом, волосами и телом, а также серию Sensitive для особо чувствительной кожи.
Для Cien, так же как и для других торговых марок Lidl, качество имеет первостепенное значение: вся продукция Cien проходит дерматологическое тестирование и производится в строгом соответствии с установленными Европейской комиссией стандартами. Кроме того, продукция Cien не тестируется на животных.
Одежда для всей семьи – Esmara, Livergy и Crivit
Ассортимент товаров Lidl включает также качественную, удобную и модную одежду для всей семьи. Весь продаваемый в Lidl текстиль прошел дерматологическое тестирование, не содержит вредных для здоровья веществ, удобен, долговечен и соответствует размеру.
Под нашей торговой маркой Esmara выпускается современная, удобная и качественная женская одежда на любой вкус. Простая, классическая, спортивная и элегантная одежда, которая идеально подходит для повседневной носки! Ассортимент Esmara включает рубашки, свитера, джинсы, куртки и аксессуары. Кроме того, Esmara выпускает специальные брюки и леггинсы для беременных, а для молодых мам – рубашки и бюстгальтеры, предназначенные для комфортного кормления грудью.
Одежда торговой марки Livergy призвана заботиться о мужчинах. Это удобная, функциональная и универсальная одежда, которая прекрасно подходит для повседневной носки, работы в саду или ремонта. Ассортимент Livergy включает повседневные рубашки и свитера, спортивную одежду и джинсы, идеально подходящие для досуга.
Если вы любите спорт, вашей новой любимой маркой, очевидно, станет Crivit. Ассортимент товаров Crivit включает спортивную одежду и обувь, которая обеспечивает максимальный комфорт и не сковывает движения. Помимо одежды и обуви, в ассортименте Crivit есть и другое спортивное снаряжение – наколенники и налокотники, шлемы, перчатки и другие товары, обеспечивающие вашу безопасность во время занятий спортом.
W5 и Formil – чтобы дом и одежда всегда были чистыми
Со средствами W5 ваш дом всегда будет сиять чистотой! W5 – это серия универсальной бытовой химии, в которую входят средства для уборки кухни, ванной и туалета, моющие средства для стеклянных и других поверхностей, а также другие средства, помогающие сделать ваш дом идеально чистым. Ассортимент продукции W5 включает и средства по уходу за автомобилем. Вся продукция W5 высокоэффективна и, также как другие товары Lidl, радует покупателей выгодными ценами!
Средства для стирки Formil предназначены для различных типов одежды и видов ткани. Пятна и грязь исчезают, а цвет изделия остается по-прежнему ярким.
Ваши помощники дома и на кухне – SilverCrest и Ernesto
SilverCrest – это бытовая техника, которая делает вашу жизнь проще и удобнее. Кухонные комбайны, грили, тостеры, чайники, микроволновые печи, утюги, пылесосы, аудиоустройства, фены и электронные весы – это лишь малая часть из ассортимента товаров SilverCrest.
Под маркой Ernesto Lidl предлагает товары, которые вы оцените на кухне. Это различные высококачественные кастрюли и сковороды, формы для выпечки и посуда, в которой удобно готовить, столовые приборы и много другое.