Новые помощники, которые сделают вашу повседневную жизнь проще

Краткая памятка – торговые марки Lidl.

Cien – гигиенические средства и товары красоты

Качественные средства гигиены и ухода за телом не должны стоить дорого, и их не нужно искать в эксклюзивных салонах. Среди продукции Cien, одной из торговых марок Lidl, вы найдете качественную косметику как для мужчин, так и для женщин. Продукция Cien, которая по доступным ценам продается во всех магазинах Lidl, сделает ваши ежедневные ритуалы красоты особенно приятными. Ассортимент товаров Cien включает средства по уходу за лицом, волосами и телом, а также серию Sensitive для особо чувствительной кожи.

Для Cien, так же как и для других торговых марок Lidl, качество имеет первостепенное значение: вся продукция Cien проходит дерматологическое тестирование и производится в строгом соответствии с установленными Европейской комиссией стандартами. Кроме того, продукция Cien не тестируется на животных.

Одежда для всей семьи – Esmara, Livergy и Crivit

Ассортимент товаров Lidl включает также качественную, удобную и модную одежду для всей семьи. Весь продаваемый в Lidl текстиль прошел дерматологическое тестирование, не содержит вредных для здоровья веществ, удобен, долговечен и соответствует размеру.



Под нашей торговой маркой Esmara выпускается современная, удобная и качественная женская одежда на любой вкус. Простая, классическая, спортивная и элегантная одежда, которая идеально подходит для повседневной носки! Ассортимент Esmara включает рубашки, свитера, джинсы, куртки и аксессуары. Кроме того, Esmara выпускает специальные брюки и леггинсы для беременных, а для молодых мам – рубашки и бюстгальтеры, предназначенные для комфортного кормления грудью.

Одежда торговой марки Livergy призвана заботиться о мужчинах. Это удобная, функциональная и универсальная одежда, которая прекрасно подходит для повседневной носки, работы в саду или ремонта. Ассортимент Livergy включает повседневные рубашки и свитера, спортивную одежду и джинсы, идеально подходящие для досуга.