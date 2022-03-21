КАРТА | Война в Украине: Мариуполь не сдается, Киев атакуют с запада, войска РФ уже несколько дней не продвигаются

Россия выдвинула Мариуполю ультиматум и дала возможность сдаться, но город отказался и продолжает держать оборону. Из города все еще пытаются эвакуировать мирное население по гуманитарным коридорам.

Под Киевом украинские войска отбросили противника, но российские войска все еще атакуют на западаном направлении, но не с целью продвинуться вперед, а помешать поступлению дополнительного вооружения.

Если сравнить карту с предыдущими дням, то очевидно, что фронт уже несколько дней стоит на одном месте, хотя военные действия продолжаются в направлении стрелок.