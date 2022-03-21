В ходе акции #CallRussia было сделано 100 000 звонков, чтобы рассказать россиянам о войне в Украине
Всего неделю назад стартовала информационная кампания #CallRussia, призывающая звонить гражданам России и в доброжелательной форме рассказывать, что на самом деле происходит в Украине, инициатива получила огромную поддержку. Интернет-сайт кампании посетили почти треть миллиона человек, русскоговорящие со всего мира сделали уже почти 100 тысяч звонков.
О зародившейся в Вильнюсе инициативе миру сообщили почти 600 каналов средств массовой информации из США, Великобритании, стран Скандинавии, Германии, Франции, Польши, Бразилии, Чили, Гонконга и др. Популярный европейский новостной портал Euronews написал: ”Если Вы говорите по-русски, это может быть самый важный звонок в Вашей жизни”. Подробно инициативу представил и новостной канал Великобритании Guardian. Об инициативе #CallRussia сообщала и одна из крупнейших газет Италии La Stampa, немецкий RTL, французское радио RFI. Большое внимание инициатива получила в печати Швеции и Дании, где вышли более чем по 30 публикаций. Готовятся репортажи для телеканалов CNN и BBC.
Один из инициаторов кампании, профессионал в области рекламы Паулюс Сенута дал более 50 интервью, одно из них — новостной программе телеканала Fox (США), где с ним разговаривал ведущий программы Трейс Галлахер.
Паулюс Сенута сам звонил в Россию минимум 100 раз. ”Первые звонки были очень тяжелыми, особенно, когда на другом конце слышишь агрессию и никаких попыток прислушаться и выслушать то, что я говорю”. Но не все звонки такие — немало ответивших говорят, что знают и понимают, что происходит, переживают за это, но предпринять решительные действия они бессильны. После каждого такого звонка я все больше начинал верить, что такие разговоры гражданам России нужны, и что только вопрос времени — когда большая часть России очнется и поймет, куда их ведет Путин”, — сказал П. Сенута.
Статистика звонков показывает, что большинство звонящих — русскоговорящие из Литвы и Польши, активность звонков более всего растет в Великобритании, Германии, Молдове, Латвии и Италии.
Более 20 тысяч звонивших поделились своими отзывами о ходе звонков на интернет-сайте #CallRussia. Почти 25% звонивших назвали свои звонки удачными.
Инициатива зародилась в Вильнюсе при объединении профессионалов в области коммуникаций и технологий, и за несколько дней стала глобальной. Авторы проекта CallRussia.org воспользовались базой данных миллионов российских телефонных номеров и создали интернет-платформу, которая автоматически генерирует телефонные номера. На странице инициативы всем добровольцам предоставляются и возможные тезисы неконфликтных разговоров с гражданами России.
Кампанию инициировали ”Stiprūs kartu”, ”15min group”, ”Not Perfect”, ”Inspired UM”, ”Go Vilnius”. Инициатива за неделю привлекла еще несколько компаний из разных стран, которые присоединились, предложив свои человеческие ресурсы, а также более быстрые решения для реализации кампании.