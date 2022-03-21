В ходе акции #CallRussia было сделано 100 000 звонков, чтобы рассказать россиянам о войне в Украине

О зародившейся в Вильнюсе инициативе миру сообщили почти 600 каналов средств массовой информации из США, Великобритании, стран Скандинавии, Германии, Франции, Польши, Бразилии, Чили, Гонконга и др. Популярный европейский новостной портал Euronews написал: ”Если Вы говорите по-русски, это может быть самый важный звонок в Вашей жизни”. Подробно инициативу представил и новостной канал Великобритании Guardian. Об инициативе #CallRussia сообщала и одна из крупнейших газет Италии La Stampa, немецкий RTL, французское радио RFI. Большое внимание инициатива получила в печати Швеции и Дании, где вышли более чем по 30 публикаций. Готовятся репортажи для телеканалов CNN и BBC.

Один из инициаторов кампании, профессионал в области рекламы Паулюс Сенута дал более 50 интервью, одно из них — новостной программе телеканала Fox (США), где с ним разговаривал ведущий программы Трейс Галлахер.

Паулюс Сенута сам звонил в Россию минимум 100 раз. ”Первые звонки были очень тяжелыми, особенно, когда на другом конце слышишь агрессию и никаких попыток прислушаться и выслушать то, что я говорю”. Но не все звонки такие — немало ответивших говорят, что знают и понимают, что происходит, переживают за это, но предпринять решительные действия они бессильны. После каждого такого звонка я все больше начинал верить, что такие разговоры гражданам России нужны, и что только вопрос времени — когда большая часть России очнется и поймет, куда их ведет Путин”, — сказал П. Сенута.

Статистика звонков показывает, что большинство звонящих — русскоговорящие из Литвы и Польши, активность звонков более всего растет в Великобритании, Германии, Молдове, Латвии и Италии.

Более 20 тысяч звонивших поделились своими отзывами о ходе звонков на интернет-сайте #CallRussia. Почти 25% звонивших назвали свои звонки удачными.