В Китае потерпел крушение самолет, на борту которого было 132 человека

Согласно этим данным, на борту находилось 132 человека, в том числе 123 пассажира и 9 членов экипажа. Китайское государственное телевидение ранее сообщало, что в результате инцидента в горах начался пожар.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет, на место происшествия направляются спасатели.

Как передает ТАСС, самолет упал в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

По данным Flightradar24, упавший "Боинг 737-800" был произведен шесть лет назад. Согласно сведениям этого сайта, самолет вылетел в 13:11 часов по местному времени (05:11 по Гринвичу) и пропал с радаров в 14:22 (06:22 GMT) на высоте около 980 метров. Он должен был приземлиться в 15:05 по местному времени.

Агентство Рейтер пишет со ссылкой на сайт Aviation Safety Network, что последний раз авиационный инцидент, связанный с гибелью людей, произошел в Китае в 2010 году, когда при посадке в условиях низкой видимости потерпел крушение самолет Embraer E-190 региональной авиакомпании Henan Airlines. Тогда погибли 44 человека из 96 находившихся на борту.