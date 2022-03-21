"Кто-то будет встречать с ромашками". Что, если Россия нападет и на страны Балтии?

Очевидно, в таких условиях узнать реальное количество поклонников официальной политики Кремля почти невозможно. Есть результаты опроса, но насколько честными были респонденты, учитывая угрозу тюрьмы, — большой вопрос.

Служба Государственной безопасности начала уже семь уголовных процессов, касающихся публичной риторики вокруг войны в Украине. Процессы начаты по статьям об оправдании военных преступлений и разжигании ненависти. В первом случае фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы, во втором — до десяти.

Это не значит, что люди здесь открыто выступают за Россию. Открытое выступление на стороне России по вопросам войны для жителей Латвии может обернуться уголовной статьей. Дело в том, что оправдание военных преступлений — уголовно наказуемое деяние, а действия России в Украине латвийские власти считают открытой военной агрессией.

Накануне нашей беседы Латвийское телевидение совместно с компанией SKDS опубликовало результаты опроса, согласно которым только 33% населения восточной Латвии (Латгалии) поддерживают Украину в контексте военных действий. В целом по стране этот показатель в два раза выше — 66%.

Не за Россию. Но и не за Украину

"Если мы говорим о сценарии, когда сюда попытаются ввести человечков и установить республику, то это, конечно, все будет срежиссировано. Вопрос — где будет пассивное большинство. На стороне зеленых человечков!" — считает Андрейс.

Про гипотетическую войну с Россией в приграничных районах Латвии стараются не говорить, потому что войны тут боятся почти все. Не только потому, что первый удар придется именно по ним, но и потому, что они не знают, насколько при таком раскладе можно будет доверять собственным соседям.

"Если бы у вас была такая возможность, вы бы начинали не с Риги, вы бы начинали с чего-то, что можно легитимировать. Даугавпилс — идеальный вариант. Граница близко, практические возможности, размер", — рассуждает Андрейс, владелец бара во втором по величине городе Латвии — Даугавпилсе. До границы с Беларусью — 30 км, население — 80 тысяч.

Согласно тому же исследованию SKDS, Россию поддерживают 11% латгальцев, в среднем по стране — 8%. Зато процент тех, кто "ни за кого", в Латгалии в два раза выше, чем в среднем по Латвии — 49% и 22% соответственно.

Андрейс считает, что позиция "ни за кого" фактически приравнивается к позиции "за Путина".

"Сейчас все обострилось, уже нельзя быть посередине — ты либо на одной стороне, либо на другой. Если ты говоришь, что ты против войны, то ты фактически на стороне Путина. Представим ситуацию — Россия победит, тогда и войны не будет. И все, кто против войны — скажут: супер, война закончилась", — считает он.

Ситуацию усугубляет тот факт, что Латгалия — самый русский регион Латвии, а среди русскоязычных, согласно тому же опросу SKDS, поддержка действий России выше, чем в среднем по стране: 21% и 8% соответственно.

А в Даугавпилсе русскоязычных — 80%. Это самый русский город Латвии, тут русская пресса, русские вывески, в ресторанах сначала говорят "Здравствуйте!", а потом — "Labdien!". Тут можно прожить всю жизнь и не выучить латышский.

Однако все, с кем мы говорили в этом регионе, сходятся во мнении, что разделение на "за Путина" и "за Украину" имеет мало общего с родным языком. "Много таких латышей, которые еще большие ватники, чем русские", — считает Андрейс.

Национальный скандал

Поскольку столкновения на почве поддержки одной из двух воюющих сторон в публичном пространстве почти исключены (это может привести к суду), люди спорят про символику и украинских беженцев.

Крупные баталии развернулись в Даугавпилсе по поводу украинского флага на музыкальной школе. Если бы не близость к границе, этот инцидент, вероятно, остался бы без внимания. Но вместо этого он вылился в скандал национального масштаба с участием двух министерств и освещением в национальных СМИ.

Все началось с того, что директор местной музыкальной школы Айварс Брокс повесил рядом со школой флаг Украины. Учитывая, что флагштоков всего три, пришлось снять флаг города (флаги Латвии и ЕС остались).