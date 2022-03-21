”Путин уже захватил русских и белорусов. Надеюсь, не захватит украинцев”. После протестов 2020 года в Украину переехали тысячи белорусов. Теперь война заставляет их снова бежать

Несмотря на то, что мы выехали из страны, многие наши друзья остались в Беларуси. Люди, которые оказывались в тюрьмах, так или иначе связаны с [нашими] близкими. Ты переживаешь за них как за родных людей. Я помню смерть Романа Бондаренко. Я всю ночь не спала, плакала: для меня это было близко, это был не чужой человек, который погиб во имя своей идеи. Поэтому все те страдания, которые до сих пор переносит белорусский народ, все равно лежат и на наших плечах. Мы остаемся хотя бы мысленно рядом с белорусами. И боремся от имени всего белорусского народа.

[Когда протест подавили] нам с семьей пришлось уехать. Сначала в Литву , а оттуда в Украину. Больше года мы с мужем и ребенком жили и работали в Киеве.

Во время протестов в августе 2020-го и все следующие полтора года я занималась защитой прав спортсменов, которые пострадали от режима. Это спортсмены, которые имели смелость высказать свою позицию по отношению к ситуации, которая была в Беларуси, и которые потеряли возможность выступать, потому что их уволили, лишили стипендий или вообще посадили. Наш фонд добивался того, чтобы они могли продолжить карьеру. Мы организовывали международные сборы и соревнования, договаривались с международными федерациями о допуске таких спортсменов под нейтральным флагом. Переносили спортивные турниры из Беларуси в другие страны.

Выступая за сборную, я пересекалась с Лукашенко, но он никогда не вызывал у меня чувства восторга. Я понимала, что это очень страшный человек, и неоднократно высказывала это мнение. Из-за этого меня часто не приглашали на официальные праздники и старались исключить из [списка участников] государственных приемов, потому что я ”неблагонадежная”.

Раньше я выступала в сборной Беларуси по плаванию, но более трех лет назад закончила со спортом. Когда начались протесты в Беларуси, многие спортсмены выступили против режима. Тогда меня критиковали за то, что я [своими спортивными достижениями] поддерживала Лукашенко, а сейчас против. Но я всегда выступала не для Лукашенко, а для своего народа, для болельщиков, которые за меня переживали.

В Беларусь вернуться не можем из-за уголовного дела, при возвращении меня сразу же должны посадить, или, по крайней мере, начать какой-то судебный процесс. В Украину сейчас тоже не вернуться. Мой ребенок, муж, фонд — все со мной, все идут за мной, поэтому обо всем нужно думать. Мы же не готовились к тому, что нам придется уехать, просто убегали, потому что понимали, что жизнь бесценна, и в тех условиях, где мы оказались, мы бы не смогли работать.

Сейчас мы в Польше . На время войны фонд переформатировался. Мы помогаем Украине и украинским беженцам. Мы теперь и сами как беженцы — меняем страны и до сих пор пытаемся сражаться за свои права и свободу.

А мы с семьей решили уехать. Не очень хорошо спится, когда сирены [воздушной тревоги] срабатывают несколько раз в день, потому что у тебя над головой летают бомбы и ракеты. Когда мы посмотрели, что российские войска были уже в 30 километрах от нас, мы поняли, что больше ждать уже просто нечего. Поэтому мы схватили сумки, все, что было возможно, запихнули в машину и поехали на границу.

В эту сложную минуту, по крайней мере из моих знакомых [украинцев], никто не уехал из дома, все остались в Украине. Основной посыл: ”Это наш дом. Почему мы должны уходить?”

Мне очень нравятся украинцы. Это очень свободолюбивый народ. Они не похожи ни на белорусов, ни на россиян, вообще ни на какую нацию. Как у нас [белорусов] раньше принято было говорить: ”Вы хотите как на Украине?” Да, я хочу как на Украине, потому что на Украине создано много возможностей для бизнеса, для развития. Там не пропадешь. Есть моменты с коррупцией и всем остальным, но где же этого нет?

Как любым людям, которые уезжают из страны не по своей воле, поначалу нам было непросто. Мы решали бытовые, медицинские и другие вопросы, оформляли документы. Но нам повезло, были друзья, которые готовы были включаться, которые нас поддерживали и не давали уйти в депрессию.

Полгода назад в Беларуси на меня завели уголовное дело. Мы в фонде отнеслись к этому с улыбкой: наконец-то заметили нашу работу, наконец отметили, и таким образом показали, что на самом деле наш вклад очень большой. Как у нас говорили [во время протестов]: ”Если ты не сидел, значит, ты не белорус”. Ну, или, по крайней мере, если на тебя не заведено уголовное дело.

В первый раз это случилось в начале ковида в Беларуси. [Власти] говорили, что ковида в стране нет, как и экономического кризиса. А я оказался первым в Беларуси фотожурналистом, который сделал фоторепортаж из ”красной зоны”. На второй день меня спросили, знаю ли я новости. Репортаж имел колоссальный резонанс, оказалось, что после него с должности сняли главного врача Витебской БСМП.

Я всегда думал, что я вне политики, а потом столкнулся с тем, что если ты не интересуешься политикой, она начинает интересоваться тобой.

Фотография всегда была для меня хобби. И я взял в руки камеру, чтобы отвлечься. Тут меня и затянула журналистика. Начали приглашать в различные издания, и где-то с 2016 года я полностью погрузился в эту сферу.

В начале десятых я занимался торговлей. Потом начался кризис и все мои вложения пропали — как песок сквозь пальцы. Мы с супругой откладывали [рождение] детей, хотели сперва встать на ноги. А когда появились дети, случился кризис. По мне это сильно ударило, я погрузился в депрессию.

Я вижу, сколько людей гибнет просто ни за что. Из-за глупой, дурацкой пропаганды. Из-за амбиций одного человека происходит просто варварский захват чужих территорий.

Россия всегда вмешивается в дела других людей. У страны богатые земли и много ресурсов, но как живет народ, кроме тех, кто в Москве ? Они на грани бедности. О чем может говорить эта ситуация? Понятное дело, что ресурсы распределяются, наверное, как-то неправильно. Я бы уже задумалась, почему так происходит. Хотя у многих людей в России, как, в принципе, и в Беларуси, мозги настолько промыты постоянным внушением о том, что мы великая нация, что мы за мир, что это все наше, что мы должны забрать свое. У Путина имперские замашки, это его единственное желание.

То, что сейчас началось, было предсказуемо. Еще полтора года назад мы с фондом кричали, что Россия активно вмешивается в дела Беларуси и ничем хорошим это не обернется. Очень печально, что нас не услышали. Два диктатора в Европе — слишком много. Поэтому это все и должно было случиться.

Наземным путем я не мог покинуть Беларусь, а воздушное пространство со дня на день должно было закрыться. В Минске в тот момент посадили самолет Ryanair, а земля была перекрыта из-за ковида. Я рискнул, поехал домой в Витебск, приобрел билет в Киев , куда прилетел через несколько дней.

В мае 2021-го я поехал в Минск делать репортаж для Delfi про Парк высоких технологий. Когда я отработал, до поезда оставалось время, я решил прогуляться в офис Tut.by. Тут же получил звонок: ”Не суйся на офис, офис хлопнули”. Через полчаса позвонили соседи из Витебска со словами, что видели посторонних, которые звонили мне в двери. Я связался с правозащитниками, поинтересоваться, что делать — они просто покрутили пальцем у виска: ”Олег, срочно прыгни в самолет и лети куда угодно”.

Мой чистый интерес — освещать события на улицах города. Все фоторепортажи я хранил на жестких дисках. Когда в апреле 2021 года пошли волны обысков у журналистов, стало понятно, что мне небезопасно работать дома и хранить материалы. На тот момент мне уже поступали звонки из Европы, чтобы я постарался спасти архив, ведь это вехи истории. Я решил, что это мой долг, и начал прятать жесткие диски по друзьям.

[Помню], как возвращался домой после одной из манифестаций в центре Витебска. Было еще светло. Сзади подъехал бус, и люди в масках украли меня прямо с улицы. Я кричал свою фамилию и что я журналист. Это у нас [в Беларуси во время протестов] техника была, если мы пропадаем — чтобы хотя бы где-то можно было найти концы в городе, [чтобы] слышал или видел кто-то из прохожих. Я начал кричать фамилию, меня придушили. Очнулся в автобусе придавленный коленом. Меня отвезли в милицию. Без каких-либо поводов, без предъявлений претензий, просто так. Много раз было, когда правоохранители в приказном тоне заставляли отдать фотооборудование, передать им фотографии.

На протестах я был аккредитованным журналистом Tut.by, у меня были документы. Я не высказывал позицию, работал максимально профессионально, но меня забирали с улицы. По началу у журналистов просто проверяли документы и провожали в отделение. Потом это превратилось в принципиальную охоту. ”Нет журналиста — нет репортажа”.

24 февраля, услышав взрывы, я созвонился с офисом организации. Было принято решение, что коливинг меняет направление, и мы делаем хаб для сбора беженцев и подготовки эвакуационного автобуса. Моя задача была координировать сбор белорусов. Я отправился вместе с автобусом и координировал его уже по дороге в Польшу. Оставаться в Киеве смысла не было, надо было вывозить людей. Возвращаться в Беларусь тоже страшно.

Я не верил, что в XXI веке на центральном континенте в Европе может быть война. Поэтому и не планировал уезжать из Украины. Хотел работать в Киеве. Free Belarus Center организует коливинги для беженцев-белорусов. Я там жил. Это обычная квартира, в которую заселяются беженцы, и им предоставляют месяц бесплатного жилья, чтобы они адаптировались. Меня поставили координатором такого жилья.

В Киеве надо мной смеялись, когда я спрашивал у знакомых: а снимать можно? Вот полиция стоит, вот армейцы стоят. Тут явно какие-то силовые машины ездят — всех можно фотографировать. Меня успокаивали, а я долго не мог привыкнуть. До сих пор, когда подъезжает обычная маршрутка, голова понимает, что нечего бояться, но тело будто выпускает шипы. Обливаешься холодным потом с мурашками и успокаиваешь себя, что все в порядке, все хорошо, ничего не угрожает.

В Беларуси я опасался доставать фотоаппарат и порой работал тайком. Забирался в магазины за стекло или снимал улицу из окна, постоянно прячась, под страхом, что технику отнимут или разобьют.

Они взяли меня в специальную программу и я прошел п трехмесячный курс — своего рода волонтерство. Они платили 500 долларов ежемесячно, а я мог заниматься фотографией. На второй месяц при помощи центра мы организовали выставку на центральной площади Киева: ”Год протеста после выборов президента республики Беларусь”. Там были мои снимки и фотографии моих коллег с пояснительными записками. Например, что такое VPN. До этого даже молодежь [в Украине] не знала, что такое VPN, хотя в Беларуси к тому моменту даже старики уже выучили.

Я стоял на краю пропасти и просто прыгнул в неизвестность, оставив семью дома, потому что финансовое положение не позволяло мне их вывезти. В Украине у меня не было ни родственников, ни знакомых, ни друзей. Поначалу мне было негде ночевать и не с кем поговорить, но я познакомился с центром ”Free Беларусь”

На меня давили из-за того, что я приняла участие в работе команды [Виктора] Бабарико. В стране начались репрессии, мне звонили неприятные мужские голоса, которые интересовались, уверена ли я в безопасности своих детей. В телеграме появились провокационные группы под названием ”Иуды”, куда сливали личные данные.

Сложно найти границу между гражданской позицией и политической деятельностью, когда постоянно видишь притеснение собственного народа. Если ты находишься в диктатуре всю свою сознательную жизнь, грань между политикой и человечностью очень тонкая. Музыкальная группа Naka, лидером которой я являюсь, с 2011 года была в черных списках.

Я не занималась политикой, но всю жизнь выражала свою гражданскую позицию по отношению к тому, что происходит в моей стране. И позиция всегда была четкая и честная.

Сам за себя я особо не беспокоюсь и мне не принципиально: я в жизни всего перевидал. Но попытаться дать детям альтернативу — это для меня важно. Вывезти детей куда-либо, где они получат образование и дальше смогут распоряжаться своей жизнью. А я не имею права в их жизнь лезть. Пускай они возвращаются в Беларусь, в Россию, в Украину, куда пожелают. Моя идея — дать детям альтернативу, которой не было у меня.

В десятилетнем возрасте я представил, что я взрослый, у меня семья, дети, мы сидим за столом, детям порядка 20 лет. Мы живем в Беларуси, это все [диктатура] продолжается. И дети поднимают вопрос: ”Папа, а ты мог уехать? А что ты не уехал?” И этот вопрос звенит у меня постоянно в голове.

Когда мне было 10 лет, я столкнулся с тем, что моего отчима и мать (они оба конструкторы-инженеры) сократили на работе. В магазинах были пустые полки, не было сигарет, с продовольствием проблемы. На тот момент я видел, как предприимчивые родственники ездили в Польшу, чем-то торговали, как-то пытались заработать. Мои родители сидели дома. Так как они инженеры, они придумали механизм — небольшой станок, который из махорки крутил сигареты. И вот они по вечерам постоянно сидели и крутили такие сигареты…

Беларусь — это плацдарм, испытательный полигон для России. Все манифестации, система наказания, подавления при помощи штрафов — сейчас мы все это видим на улицах России.

Все наши планы зависят только от одного человека — Путина. Может, вообще придется искать жилье на другом континенте. Судьба половины мира зависит от того, что у этого человека в голове. От него давно никто не ждет чудес, но то, как он дерзко сейчас врет, и что он делает с мирными людьми Украины — это за гранью бесовщины. Все видят, как он сеет ”русский мир” и что в этих странах потом происходит. Не надо иметь большие умственные способности, что понять: везде, куда приходит Россия с ”миротворческими спецоперациями”, везде только кровь и уничтожение всего живого.

[Поток беженцев] продолжается и сейчас. То, что мы видим в Варшаве — это гуманитарная катастрофа. Мы остановились у друзей в сжатых условиях, вчетвером в одной комнате. Снять жилье сейчас нереально. Много беженцев, женщины с детьми, люди боятся, что будет ядерная война.

Я смотрела фотографии с улиц, по которым ездила еще день назад. А там разрывы и ракеты. Нужно было бежать как можно скорее. Быстро собрались и в течение нескольких часов оказались на границе с Польшей. Мы были 190-е в очереди на выезд. Припарковались за пять минут, очередь была уже за горизонт, но мы и представить не могли насколько большой она будет. Люди, которые выехали из Львова на четыре часа позже нас, приехали в Польшу только через двое суток.

Слушая заявление руководителя России о признании ДНР и ЛНР , мы поняли, что она неизбежна. Что-то произойдет очень быстро. Мы выехали из Киева еще до разрыва ракет и домов, до всего это кошмара. Война застала нас во Львове .

Я смогла организовать первую белорусскую школу для детей из Беларуси, которые, так же как и мы, вынуждены были покинуть Родину. Были и музыкальные и театральные проекты. Была отлажена жизнь. И случилась война.

В первые месяцы в Киеве у меня голова закружилась от свободы, это совсем другая страна. Понятно, там есть много экономических сложностей, что естественно для страны, которая восемь лет воюет. Но по уровню демократии и возможностей после Беларуси это был глоток свежего воздуха.

24 августа 2020 года из-за угроз мы с мужем и двумя детьми решила уехать. У детей тогда не было виз, а выезжать нужно было срочно, чтобы не подвергать их риску. Поэтому я выбрала Украину.

Но потом мне написали из белорусского КГБ . Незнакомые люди обратились ко мне по имени отчеству: ”Алексей Сергеевич, мы знаем, что вы въехали в Украину 18 декабря последний раз. Может быть, хотите вернуться? Можем вам помочь”. КГБ держит руку на пульсе. Я не стал с ними вступать в дискуссию. Это делается, очевидно, для того, чтобы создать у людей, которые уехали, ощущение, что они под колпаком, чтобы они не открывали рот лишний раз, не участвовали в антирежимных выступлениях. Типа: ”Ребята, думаете от нас убежали и можете быть там на свободе? Нет, не сможете быть на свободе”.

Первые две недели после переезда было ощущение, что мы на курорте. В Беларуси постоянно есть ощущение, что ты под колпаком, что по тебе кто-то работает, и что если ты на свободе — это не твое достижение, а их недоработка. А здесь было прям ощущение свободы. Ты выходишь из-под гнета, можешь говорить на улице все, что угодно, не озираясь, что тебя кто-то услышит.

Я подумал, что единственное, как я могу сопротивляться режиму — это вывести свои налоги из Беларуси. Пускай и маленькое, но шило в бок всажу. Просто перестану его финансировать. А в Украине все-таки культурная близость. У жены здесь был офис и поддержка компании, которая перевела людей в Украину.

Вещи, которые были оппозиционными, стали считаться терроризмом. Люди садятся за комментарии в соцсети и получают реальные сроки. Так как переезжать посреди учебного года тяжело, мы решили пойти в школу в Украине и переехали в Киев.

Из Беларуси мы с женой и ребенком уехали в августе прошлого года. У нас ребенок шел в школу, а Лукашенко заявил, что сейчас его приоритетом является образование. Закрылись многие частные школы, в общеобразовательных школах начался пресс на тему патриотизма, роли Запада, США. Мы активно участвовали в протестах и даже аккуратно ходили туда вместе с сыном. Было дико страшно, но хотелось показать ему, что происходит, кто есть кто. Было понятно, куда идет ситуация: протест произошел, но он не победил.

У русского народа есть один шанс войти в историю действительно великим народом — это доказать, что русские не Путин. Так же как мы пытаемся доказать, что Лукашенко — это не Беларусь.

До войны украинский режим имел некие элементы шоу. Националисты в Украине несомненно присутствуют. Много кто есть. Есть ветераны, есть цыгане. И по одной ситуации на разных телеканалах выходило четыре разных материала с разными точками зрения. Элемент базара, шоу, все друг друга в чем-то обвиняют, все продажные. При этом страна худо-бедно управляется, демократические институты работают, в стране гораздо больше автономии. У них есть автономия, и они ей пользуются.

Сейчас экономически режим Лукашенко полностью зависит от Путина, потому что если бы Россия не перекредитовала Лукашенко и не поддержала его, уже был бы дефолт. Для Кремля выгодно сохранять такую конфигурацию, иначе придется иметь политическую нестабильность в Беларуси, которую надо будет усмирять.

Если бы президент России не вмешался и не поддерживал Лукашенко во время протестов, все было бы по-другому. Когда протесты только начались, был момент, когда с госканалов стали массово увольняться люди. Тогда высадили из России тех, кто был готов.

Но забастовка не получилась. Лукашенко пошел до конца, он был настроен либо победить, либо умереть. А лидера, который мог бы предложить такую же повестку для победы протеста, в Беларуси не оказалось. Люди протестовали, выходили, но плана ”мы идем и не уходим” — не было. Поэтому, наверное, ничего и не случилось.

Помню, когда люди в Беларуси стали выходить на протесты, сопротивление ширилось, были моменты ”двоевластия”. Кто-то не подчинялся: государство отдавало приказ, но у людей возникал приказ своей совести. Был момент воодушевления, что часть госструктуры не поддерживает ментов. Это начало работать. Я видел сам, когда стали вызывать МЧС для того, чтобы снимать флаги. Они приезжали с ментами. И командир машины МЧС ставил машину специально так, чтобы менты не видели, что творится. Они залезали, снимали флаг, спускались по лестнице в ту часть, где менты не видели, и просто отдавали флаг обратно жителям.

В Беларуси такого нет и в России тоже — только централизованная вертикаль. В Украине выборы — это выборы. Это тоже всегда шоу. Ответа на вопрос ”А кто же следующий президент Украины?” никогда ни у кого нет — до теперешнего момента. Я понимаю, что если Зеленский останется жив, то, несомненно, он следующий президент Украины. Это сейчас всем очевидно. Но до войны ответа не было. Кто следующий президент республики Беларусь, кто следующий президент РФ — ответ очевиден. Это одно из важных отличий.

Украина намного свободнее Беларуси и экономически. У нас возле дома есть парк, и мы видим, как чуваки просто открыли киоск, делают блины, кофе. В Беларуси мы жили возле Комсомольского озера, это тоже парк. И там на всю территорию одна шашлычная.

В Украине есть дыхание частной инициативы. Экономический хаос, некая анархия, но это культурно нормально. Украинцы привыкли в этом жить. Есть шум вокруг, что-то кто-то с кем-то не согласен. Но это часть процесса жизни страны, украинской культуры до войны.

Война

Я скептически относился к возможности начала войны, потому что ни один рациональный человек ее бы не начал. Но понял, что он [Путин] безумен. Он не совсем психически здоровый человек, раз считает, что Украина — это проект ”антиРоссии”.

С начала войны мы покинули Ирпень. Думали ехать ближе к западной границе, в Ивано-Франковск, но семья одноклассницы нашего сына остановилась по Житомиром и предложила нам остаться с ними. Мы согласились. Сейчас передвигаться по Украине на белорусских номерах тяжело — есть предвзятое отношение, которое вполне оправдано. Ты просто проезжаешь, и тебя сразу начинают снимать как оккупантов. Это реальность, в которой белорусы сейчас находятся в Украине.

Я в декабре сломал ногу, и сейчас на костылях. Если бы не сломал, был бы сейчас в территориальной обороне, как минимум. Очень не хочу уезжать из Украины, хотя жена боится и хочет.

Если это затянется, то буду воевать. Бежать никуда не хочу. Не хочу отдавать страну в лапы этим существам. У меня ненависти к русским нет, я буддист. В буддизме есть тема, что не надо гневаться. Мне очень не хочется ненавидеть русских. Когда показывают российских военных — там дети 20 лет, у них никакого жизненного опыта нет. Их запугали. Бросают в эту мясорубку и говорят: если откажешься — пойдешь под трибунал и сядешь на 20 лет. А ты прожил 19.

Я до сих пор советский человек. Люблю СССР, хотя было много глупого. Главная проблема, что там все замалчивали. Это страну и убило. Если ты не признаешь свои ошибки, ты не можешь их исправить.

То, что делает Путин, создается на каком-то великодержавном шовинизме. Советский Союз был национальным образованием. В нем была культура, разная, и вся культура уважалась. Поэтому то, что делает Путин — это черная тень Советского Союза. Его нужно остановить. К сожалению, до Путина не дотянуться, но нужно остановить орудия, которые сейчас лезут к горлу Украины.