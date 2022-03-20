ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (25-й день) | Российские войска депортируют людей из Мариуполя в Россию
Кровопролитие в Украине продолжается, несмотря на мирные переговоры. К сожалению, гуманитарный кризис в разбомбленном Мариуполе усугубляется.
В то же время украинцы продолжают вести переговоры в странах, принимающих знаковые решения (США, Великобритания, Германия, а теперь и Израиль), дать Украине больше вооружений и прекратить все экономические отношения с Россией.
Десять миллионов беженцев
Десять миллионов украинцев, четверть населения страны, уже были вынуждены покинуть свои дома. Треть из них бежала за границу, в основном в Польшу, а также в другие соседние страны — Венгрию, Словакию, Молдову.
Однако в еще более тяжелом положении находятся те, кто остался в кольце российских войск, под бомбежками. Вероятно, в Мариуполе заблокировано более ста тысяч человек, которые неделями не имеют доступа к воде, еде и другим предметам первой необходимости.
В то же время местные власти говорят, что россияне депортировали в Россию несколько тысяч человек. Это же подтверждают и американские дипломаты.
Под Мариуполем продолжаются ожесточенные бои, которые уже перекинулись на улицы города. Вчера российские войска разбомбили художественную школу, под крышей которой находилось несколько сотен человек. По словам Владимира Зеленского, память о российском терроризме останется с нами на несколько столетий.
Где идет самая большая война?
Мариуполь в настоящее время является главной целью сосредоточения российских сил, поскольку он позволит соединить наземный коридор между Крымом и оккупированным Донбассом.
Однако, по данным украинского министерства обороны, за последние 24 часа ситуация на линии фронта коренным образом не изменилась. По словам Алексея Арестовича, который работает в администрации президента, причина в слабой подготовке россиян и плохой логистике вооруженных сил.
В то же время в последние дни появились сообщения о гибели еще одного российского высокопоставленного военного. В Мариуполе погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Палий. До этого во время украинской кампании погибли по меньшей мере шесть российских генералов.
Российские обстрелы городов продолжаются. Но известно, что российские ракетные арсеналы истощены. Также нарушено железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной, по которому россияне снабжали свои войска. Это якобы связано с диверсиями белорусских железнодорожников против собственной инфраструктуры.
Дипломатия Зеленского
За прошедшую неделю президент Украины выступал перед парламентами самых разных стран. Сегодня пришла очередь Израиля. В своем выступлении Зеленский еще раз подчеркнул важность противоракетной системы Изаиля для Украины.
”Все знают, что ваши системы лучшие в мире. С их помощью вы можете помочь нашему народу, спасти жизни украинцев, украинских евреев", — сказал он в Кнессете.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет контактировал как с Киевом, так и с Москвой, чтобы помочь сторонам прийти к разрешению конфликта. Хотя изначально предложил украинцам принять некоторые требования Москвы.
Также продолжаются мирные переговоры между Украиной и Россией, в которых Турция пытается выступать посредником. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил сегодня Би-би-си, что соглашение близится к завершению, но наблюдатели говорят, что это не так просто.
Турки также готовы выступить посредником при встрече Путина и Зеленского.