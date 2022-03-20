ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (25-й день) | Российские войска депортируют людей из Мариуполя в Россию

Кровопролитие в Украине продолжается, несмотря на мирные переговоры. К сожалению, гуманитарный кризис в разбомбленном Мариуполе усугубляется.

В то же время украинцы продолжают вести переговоры в странах, принимающих знаковые решения (США, Великобритания, Германия, а теперь и Израиль), дать Украине больше вооружений и прекратить все экономические отношения с Россией.

Десять миллионов беженцев

Десять миллионов украинцев, четверть населения страны, уже были вынуждены покинуть свои дома. Треть из них бежала за границу, в основном в Польшу, а также в другие соседние страны — Венгрию, Словакию, Молдову.

Однако в еще более тяжелом положении находятся те, кто остался в кольце российских войск, под бомбежками. Вероятно, в Мариуполе заблокировано более ста тысяч человек, которые неделями не имеют доступа к воде, еде и другим предметам первой необходимости.

В то же время местные власти говорят, что россияне депортировали в Россию несколько тысяч человек. Это же подтверждают и американские дипломаты.

Под Мариуполем продолжаются ожесточенные бои, которые уже перекинулись на улицы города. Вчера российские войска разбомбили художественную школу, под крышей которой находилось несколько сотен человек. По словам Владимира Зеленского, память о российском терроризме останется с нами на несколько столетий.

Где идет самая большая война?

