В Украине впервые применили гиперзвуковой комплекс ”Кинжал” — чудо-оружие Путина

Российская Федерация (РФ) не завоевала господство в воздухе, но она широко применяет высокоточное оружие. Впервые в боевых условиях был применен гиперзвуковой комплекс ”Кинжал” — он представляет из себя аэробаллистическую версию ракетного комплекса ”Искандер”. Роль носителей данных ракет выполняют переделанные истребители-перехватчики МиГ-31К.

”Кинжал” — один из шести комплексов, представленных президентом Путиным в качестве ”чудо-оружия” в 2018 году. Комплекс до сих пор проходит испытания, поэтому его применение в боевых условиях не может переломить ход боевых действий, скорее, данное событие является сигналом условному Западу.

Бомбардировка украинских городов напоминает тактику, применявшуюся российскими войсками в Грозном (1994-1995) и Алеппо (2016). В тех операциях любое сопротивление подавлялось систематическим разрушением городских кварталов.

Подтвержденные потери РФ в технике составляют: по меньшей мере 254 танка, 235 боевых машин пехоты, 312 различных единиц бронетехники, 43 инженерные машины, 117 артиллерийских комплексов и 534 различных грузовых машин — они были либо уничтожены, либо захвачены вооруженными силами Украины (ВСУ).

РФ продолжает стягивать дополнительные подразделения и снабжение в зону боевых действий. В то же время, признаков масштабной ротации задействованных частей и мобилизации не наблюдается.

Насколько известно, вооруженные силы Республики Беларусь в боевых столкновениях на Украине не участвовали. Белорусские войска преимущественно заняты обычной боевой выучкой.

Киевское направление (Север)

Продвижение вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) остановилось. Войска продолжают перегруппировку сил.

ВС РФ стоят на берегу реки Ирпень. Российские воздушно-десантные части неоднократно предпринимали попытки форсирования этой водной преграды, но все они окончились провалились. Установленные инженерными частями понтонные мосты были либо потоплены, либо уничтожены ВСУ.

Продвижение российских войск также осложняется половодьем.