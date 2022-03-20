51-летний Андрус Веерпалу завоевал бронзовую медаль на чемпионате Эстонии

Двукратный олимпийский чемпион помог Пярнускому лыжному клубу Jõulu завоевать бронзовые медали чемоната Эстонии. Кроме Андруса Веерпалу в команду входили Андерс Веерпалу, сын Андруса Веерпалу, и Хендрик Петерсон.

Ларс Пийрманн, Марко Кильп и Райдо Рянкель, представляющие Выруский лыжный клуб, стали чемпионами Эстонии. Серебряную медаль завоевала команда Karupesa Team, в которой бежали Альберт Унн, Мартин Химма и Кевин Грихин.

На старте было восемь команд. Завоевавшая второе место команда уступила победителям одну минуту и ​​47,7 секунды, команда Веерпалу уступила 2,06,9.

Рянкель, который в последние годы занимается биатлоном, выиграл мужскую дистанцию ​​50 км вольным стилем с результатом 1.54.48. Мартин Химма уступил ему всего за 0,3 секунды. Марко Кильп (+1,31) получил бронзовую медаль.

В женской гонке на 30 км вольным стилем победила Кайди Каасику, опередив свою сестру Кейди Каасику на 0,2 секунды и Татьяну Маннима на 0,3 секунды.