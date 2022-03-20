Рига не готова, Вильнюс ждет белорусов и россиян. Как принимают украинских беженцев в каждой из балтийских столиц?

Длинные очереди на регистрацию, дефицит жилья, плохая координация с другими самоуправлениями, отсутствие единой системы учета приезжающих — это то, с чем столкнулась Рига из-за приезда украинских беженцев. Delfi попробовал разобраться, почему латвийская столица оказалась не готова к приезду пока относительно небольшого числа вынужденных иммигрантов и как проблему приема беженцев решают в Таллине и Вильнюсе.