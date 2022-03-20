Прими участие в молодежном киноконкурсе “Как мой украинский сверстник стал военным беженцем”

“Чтобы принять участие в конкурсе, мы просим эстонскую молодежь найти украинских сверстников, приехавших в Эстонию, и снять сюжет по их рассказу”, — говорит режиссер-документалист Алёна Суржикова. “Награду получат лучшие короткометражные фильмы, но важнее награды — история беженцев на языке, понятном молодежи”.

К участию в конкурсе приглашаются и сами молодые беженцы из Украины. По словам главы Представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела, конкурс фильмов поможет им найти друзей среди эстонских сверстников. “Европейский Союз на стороне Украины в этой войне, потому что Украина защищает и свою независимость, и европейские ценности. Теперь мы можем поддержать здесь, в Эстонии тех, кто бежал от ужасов войны”, — добавила Лоонела.

На конкурс ожидаются короткометражные фильмы продолжительностью 1-5 минут как от отдельных авторов, так и от коллективов. Участвовать может молодежь в возрасте 14–22 лет. Последний срок подачи короткометражных фильмов на конкурс — 8 апреля. Фильмы могут быть сняты на эстонском, русском, украинском и английском языках. Главный приз — iPhone X стоимостью 500 евро и подарочная карта на 500 евро от Delfi. Участников ждет множество других призов. Все фильмы будут представлены на портале Delfi.

Во время вебинаров, которые пройдут 25 марта и 1 апреля в 16:30, режиссер Алена Суржикова и оператор Иван Панасюк дадут советы, как рассказать историю на языке фильма и совершенствовать технические навыки. Семинары доступны на Facebook и на сайте Представительства Европейской комиссии.

Для участия в конкурсе просим зарегистрироваться по этой ссылке, в Instagram или Facebook. Там же вы найдёте дополнительную информацию об условиях конкурса и сможете задать дополнительные вопросы на украинском, эстонском и русском языках.

Конкурс организован Представительством Европейской комиссии при поддержке Telia и Delfi. Ведущие конкурса — журналисты Марис Хеллранд и Ханнес Румм, режиссер Алена Суржикова, оператор Иван Панасюк и блогер Артем Дмитриев.