ФОТО | Папа Римский посетил больницу с украинскими беженцами

В пятницу Папа Римский посетил римскую больницу, где сейчас лечатся дети из Украины. На лечение туда вывезли 50 детей, 19 из них госпитализированы.

Как передает ООН, с начала войны в Украине погибли как минимум 847 мирных жителей.

Среди убитых 155 мужчин, 119 женщин, 7 девочек и 21 мальчик, пол остальных 509 взрослых и 36 детей установить пока не удалось.