ООН: с начала войны в Украине погибли как минимум 847 мирных жителей

Среди убитых 155 мужчин, 119 женщин, 7 девочек и 21 мальчик, пол остальных 509 взрослых и 36 детей установить пока не удалось.

В Донецкой и Луганской областях убито 240 мирных жителей, 728 — ранены. На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР убито 53 человека, еще 181 человек ранен.

В Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях убито 607 человек, 671 человек ранен.

В ООН подчеркнули, что реальные данные о пострадавших мирных жителях выше, так как информация о погибших и раненых с территорий, где идут активные боевые действия, приходит с опозданием.

В основном мирные жители погибают в результате авиаобстрелов, ударов тяжелой артиллерии и ракет с большим радиусом поражения.

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