Пока россияне дерутся за сахар, Путин предстал перед народом в итальянском пуховике за полтора миллиона рублей

Драгоценная куртка коллекции осень/зима 2021-22 годов продается на сайте ЦУМ. Российский диктатор продолжает жить в роскоши, пока пожилые россияне дерутся за последний сахар в магазинах.

Конгломерат Kering, в который входит бренд Loro Piana, заявил о закрытии бутиков в России и выступил против войны. Кроме того, Loro Piana совместно с организацией UNICEF проводит сбор средств для гуманитарной помощи украинским матерям и детям.

"В связи с ситуацией в Украине Kering закрывает в России свои магазины. Kering и его дома продолжат поддерживать местных сотрудников и внимательно следить за развитием ситуации", — говорится в объявлении конгломерата в Instagram-сторис.