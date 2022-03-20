G4S отправил в Украину автомобиль скорой помощи

Речь идет о совместном проекте эстонских ротари-клубов и MTÜ Slava Ukraini, в рамках которого в Украину отправляются автомобили скорой помощи с различной гуманитарной помощью, привлечены финансовые средства на сумму более 340 000 евро и товар на сумму более 124 000 евро. Также переданы отправления от других желающих оказать помощь — например, в Киев отправлено 20 тонн корма для животных.

Автомобиль скорой помощи, приобретенный G4S Eesti, имеет базовое оснащение, он отправлен в Украину вместе с собранной и закупленной в Эстонии медицинской техникой и медицинскими средствами. Также G4S Eesti пожертвовал Красному Кресту флисовые одеяла и аптечки первой помощи.

”Украина нуждается сейчас во всесторонней поддержке. Как предприятие, обеспечивающее безопасность, мы хотим внести свой вклад. Поскольку в помощи нуждаются как те, кто получил ранения непосредственно в результате военных действий, так и эвакуированные люди, и ранее находившиеся на лечении в больнице, мы отправили в Украину автомобиль скорой помощи и аптечки первой помощи”, — сказал председатель правления G4S Eesti Прийт Сарапуу.

G4S ведет деятельность и в Украине, главный офис поддерживает контакт с украинскими работниками и помогает им финансово. Европейское отделение G4S сделало пожертвования UNICEF, Save the Children и другим благотворительным организациям.