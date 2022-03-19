"Нужна ли нам, народам Поволжья, эта война?" От столкновения с Украиной по империи пошли трещины
Война Путина против Украины ставит перед собой имперские цели ”возвращения” этой страны под власть Кремля. Но в реальности, как учит история, многие агрессивные войны приводят к прямо противоположным результатам для их инициаторов.
Когда ранним утром 24 февраля по среднеевропейскому времени стало известно о российском вторжении в Украину, в Сибири и на Урале уже наступала вторая половина дня. Их граждане стали первыми выходить на протестные пикеты и даже шествия против войны, ломая пропагандистские стереотипы о том, будто бы жители ”российской глубинки” во всем поддерживают кремлевскую власть.
Путинская война за фиктивные республики ”ДНР” и ”ЛНР” возвращается бумерангом и приводит к возрождению реального сибирского и уральского регионализма. Сегодня Москва ведет свою имперскую политику за счет сырьевого грабежа этих регионов, но их гражданам уже все более очевидна ложь путинской пропаганды. Массовые антивоенные акции состоялись в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах, но полиция сразу же стала жестко задерживать их участников. Всего в разных регионах с момента начала войны задержано и осуждено уже более 15 тысяч человек. Однако вряд ли это остановит протесты — жители различных регионов не хотят ассоциировать себя с этой войной, и вообще, с имперской политикой Москвы.
Запрещенное в России ”Бурятское демократическое движение” обратилось к российским военнослужащим родом из этой республики отказываться выполнять преступные приказы своих командиров, а к тем, кто уже оказался на территории Украины — переходить на сторону ее защитников.
Кстати, весьма показательно, что российская власть массово отправляет на эту войну военных из различных национальных республик, провоцируя тем самым этнические столкновения и разрушая тем самым своими руками образ ”мирной Евразии”, который годами создавался кремлевской пропагандой.
Независимый башкирский публицист Шамиль Валиев спрашивает: ”Нужна ли нам, народам Поволжья, эта война, если мы сегодня сами не имеем нормального демократического самоуправления в своих республиках?”
Выступивший против войны депутат парламента Республики Коми Виктор Воробьев был арестован на 15 суток в нарушение всех законов о депутатской неприкосновенности.
С требованием прекращения войны и вывода войск из Украины выступила также незарегистрированная в России Федеративная партия, созданная в 2020 году общественными деятелями из 10 регионов.
В марте российская власть в дополнение к массе репрессивных законов приняла еще один — эту войну против Украины нельзя даже называть войной, можно только ”специальной операцией”, и только в одобрительном смысле. Сегодня ни одно российское медиа под угрозой закрытия не может ничего сообщать о войне. Этот абсурд уже прямо напоминает позднесоветские времена, когда войну в Афганистане требовали называть ”исполнением интернационального долга”.
История афганской войны повторяется и в нарастающем потоке ”груза-200” — цинковых гробов погибших военнослужащих, приходящих в разные регионы. Российская официальная статистика их числа засекречена, но по различным оценкам, оно составляет уже несколько тысяч — то есть сопоставимо с потерями за несколько лет в Афганистане. Причем значительную их часть вновь составляют не профессиональные военные, а молодые призывники, проходящие срочную службу. Такое положение дел неизбежно будет провоцировать социальную напряженность в различных регионах.
Афганская война в свое время стала одним из факторов распада СССР, поскольку требовала тысяч жертв, но была совершенно непонятной для жителей многих республик. Резкое падение уровня жизни в различных российских регионах в результате международных санкций вместе с ростом чувства бессмысленности этой агрессивной войны наверняка вновь вызовет массовое недоверие по отношению к имперской пропаганде, а вслед за этим приведет и к очередному крушению империи.