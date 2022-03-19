"Нужна ли нам, народам Поволжья, эта война?" От столкновения с Украиной по империи пошли трещины

Когда ранним утром 24 февраля по среднеевропейскому времени стало известно о российском вторжении в Украину, в Сибири и на Урале уже наступала вторая половина дня. Их граждане стали первыми выходить на протестные пикеты и даже шествия против войны, ломая пропагандистские стереотипы о том, будто бы жители ”российской глубинки” во всем поддерживают кремлевскую власть.

Путинская война за фиктивные республики ”ДНР” и ”ЛНР” возвращается бумерангом и приводит к возрождению реального сибирского и уральского регионализма. Сегодня Москва ведет свою имперскую политику за счет сырьевого грабежа этих регионов, но их гражданам уже все более очевидна ложь путинской пропаганды. Массовые антивоенные акции состоялись в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах, но полиция сразу же стала жестко задерживать их участников. Всего в разных регионах с момента начала войны задержано и осуждено уже более 15 тысяч человек. Однако вряд ли это остановит протесты — жители различных регионов не хотят ассоциировать себя с этой войной, и вообще, с имперской политикой Москвы.

Запрещенное в России ”Бурятское демократическое движение” обратилось к российским военнослужащим родом из этой республики отказываться выполнять преступные приказы своих командиров, а к тем, кто уже оказался на территории Украины — переходить на сторону ее защитников.

Кстати, весьма показательно, что российская власть массово отправляет на эту войну военных из различных национальных республик, провоцируя тем самым этнические столкновения и разрушая тем самым своими руками образ ”мирной Евразии”, который годами создавался кремлевской пропагандой.

Независимый башкирский публицист Шамиль Валиев спрашивает: ”Нужна ли нам, народам Поволжья, эта война, если мы сегодня сами не имеем нормального демократического самоуправления в своих республиках?”

Выступивший против войны депутат парламента Республики Коми Виктор Воробьев был арестован на 15 суток в нарушение всех законов о депутатской неприкосновенности.