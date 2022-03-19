КАРТА | Российские военные готовятся к обороне, а не к нападению на Киев. Идет битва за Мариуполь

За последние два дня украинские войска отбили у российских войск более 30 сел в окрестностях Киева. Наступление российских войск было также отбито в Николаеве, украинцы нанесли ответный удар в направлении Херсона.

Российские войска все еще пытаются взять Мариуполь и расположенный в восточной части Украины Изюм — важный транспортный узел.

По данным Украины, в пятницу в Херсонской области был убит еще один, уже пятый по счету, российский военачальник генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Подробнее о сегодняшних событиях читайте в нашем онлайн-блоге или военном дневнике!