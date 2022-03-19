Двое жителей Эстонии подозреваются в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег

Окружной суд Хельсинки отклонил представленные в ходе расследования обвинения в крупномасштабном отмывании денег. Обвинение было предъявлено двух гражданам Эстонии. Их подозревали в незаконном получении финансовых средств в размере 135 миллионов евро.

Обоснованных и законных коммерческих причин для перевода средств в Финляндию не было. По данным финской криминальной полиции, деньги первоначально поступили от криминальной группировки из России. К сожалению, привлечь россиян к уголовной ответственности в Финляндии не представляется возможным. Обвинения были предъявлены двум пособникам сделки — оба являются жителями Эстонии.

Однако финский суд установил, что представленных доказательств первоначального преступления недостаточно. Учитывая, что достаточных улик преступного происхождения денежных средств установить не удалось, суд решил снять обвинения с подозреваемых.

Согласно опубликованным отчетам финской полиции, этот случай является частью большой международной схемы, в которой задействовано несколько десятков тысяч подставных компаний по всему миру.