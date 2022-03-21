”Меня учили, что каждая человеческая жизнь — бесценна” Дмитрий Ликин 24 года был главным художником Первого канала. Из-за войны с Украиной он уволился

— Расскажи, пожалуйста, почему ты решил уволиться?

— У меня к этой истории такое отношение — я долгие годы сознательно работал с государством. В качестве главного художника Первого канала, в качестве архитектора — делал урбанистические проекты. А у них основной бенефициар — общество, а заказчик — государство.

— И до недавнего времени ты был главным художником Первого канала.

— Да. Я был им 24 года. И все эти годы [гендиректор Первого канала] Константин Львович [Эрнст] довольно отчетливо давал понять, что должна быть окологосударственная, центристская позиция. Как бы некий центр баланса, центр равновесия. Разумеется, у него есть свои коридоры свободы, но он очень много сил тратил на то, чтобы [у Первого канала] была такая сбалансированная центристская позиция. И насколько у него хватало сил, он пытался ее держать, не сваливаясь ни вправо, ни влево.

Разумеется, у него есть свои надзорные курирующие органы, я о них мало знаю, но подозреваю, что их не может не быть. За все 24 года, что я работал на канале, я ни разу не видел, чтобы он во время какой-то профессиональной летучки вел себя непорядочно. Конечно, бывали перегибы у службы новостей, мы все их помним — но он, и это причина, по которой я с ним работал, всегда старался соблюдать принципы здравого смысла и всеми силами избегал оголтелости.

— Когда я спросила тебя, почему ты уволился, ты ответил, что в феврале ты был в Загребе, делал прививку от ковида. А 25 февраля [на следующий день после того, как Россия ввела войска в Украину] вернулся.

— Да, вернулся в Москву. Было совершенно непонятно, что происходит; поверить в то, что это не случайный рецидив, не поигрывание политическими мускулами, а реальное действие, было невозможно.

Но — и это очень важно — я не хотел бы делать из своего выбора, из своего решения уволиться какой-то общественно-политический поступок. Это было мое — и только мое — сугубо человеческое решение.

— Чем оно было вызвано? Что ты сказал Константину Эрнсту, когда пришел к нему увольняться?