"Ровно в четыре часа Киев бомбили". Почему Россия часто обстреливает Украину на рассвете

Несмотря на это, Кремль не отказался от тактики утренних ударов, повторяющих действия немецких бомбардировщиков 22 июня 1941 года.

Однако, по его словам, российские войска не смогли достаточно эффективно спланировать и провести свой первый МРАУ — массированный ракетно-авиационный удар.

"В теории ведения современной войны перед вторжением наземных сил наносится массовый ракетно-авиационный удар. Его цель — уничтожение органов военного управления, системы ПВО, завоевание господства в небе как обязательный элемент успеха наземной операции. Воздушная операция может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней". — добавляет Павел Лакийчук.

В первый день вторжения российские войска действительно пытались максимально продвинуться сразу после ракетных ударов по всем направлениям — от Полесья до Херсонской области.

"Согласно военной истории и классическое теории военного искусства начало вторжения рано утром дает больше дневного времени для активных действий в первый, решающий, день вторжения, — объясняет Павел Лакийчук, военный моряк в отставке, который сейчас руководит проектами в области безопасности в Центре глобалистики "Стратегия XXI".

Но именно в пять утра в разные дни российские войска обстреляли Яворивский полигон неподалеку от Львова, телевышку около Ровно, жилой дом на Оболони в Киеве и много других объектов. Во время каждого из этих ударов погибали люди. В эту пятницу, 18 марта, около 06:30 российские ракеты ударили по львовскому авиаремонтному заводу.

После этого Россия неоднократно прибегала к обстрелам и авиаударам по украинским объектам рано утром. Хотя при этом обстрелы происходят и в другое время суток.

Через 80 лет после немецкой бомбардировки первые российские ракеты упали на Киев около четырех-пяти утра 24 февраля 2022 года.

Хотя некоторые исторические документы свидетельствуют о том, что бомбардировка Киева в 1941-м на самом деле произошла около семи утра, в легендарной песне говорится именно о "четырех часах".

Вторая причина: жертвы

"Война началась на рассвете, чтобы больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить", — таков второй куплет упомянутой песни о начале войны в СССР.

Утренние удары действительно могут приводить к большим жертвам, ведь люди в это время спят и менее всего готовы к опасности.

Это касается и военных, которые в 5 утра могут находиться в переполненных казармах, как это произошло на Яворовском полигоне, где погибли 35 человек, а более сотни были ранены.

"На Яворове до этого не было обстрелов, поэтому там были расслаблены в этом плане", — объяснил BBC News Украина Артем, боец одного из добровольческих формирований. "Плюс в казармах много уставших людей, которые просто не спускаются в бомбоубежища во время воздушной тревоги", — добавляет он.

Павел Лакийчук соглашается, что конец ночи — едва ли не самое тяжелое время суток для ПВО: "Вести огонь пытаются в то время, когда дежурные посты нашей противовоздушной обороны наиболее истощены, а это именно с 4 до 6 часов утра — так называемая "собачья вахта".

Третья причина: символизм и деморализация

"Практических объяснений ночных ракетных обстрелов может быть множество. Например, по данным вечерних разведывательных сводок штабами определяются первоочередные цели, затем идет цепочка принятия решений, продолжающаяся 3-6 часов, и так начало обстрелов приходится на 4-6 утра", — рассуждает Павел Лакийчук.

"Но я все же убежден, что основной момент при выборе времени — психологический и направленный на мирное население: украинцы должны дрожать всю ночь в ожидании новых обстрелов, новых разрушений, новых жертв. Таким образом хотят их сломать, подавить волю к сопротивлению", — считает военный моряк в отставке.

И напоминает об удивительной любви российского президента к символическим, по его мнению, жестам: "Для Путина и его генералов символизм имеет очень важное значение — отсюда и вот это "ровно в 4 часа" в Киеве".