Лукашенко: если бы СССР сохранился, мы могли бы избежать любых конфликтов в мире

Об этом он сказал в интервью японской телекомпании TBS, выдержки из которого приводятся 19 марта на YouTube-канале телеканала ”Беларусь-1”.

По его словам, в свое время Европа и США были вынуждены считаться с позицией Советского Союза. Отношения СССР с Японией также были ”хорошими и дружескими”, несмотря на наличие ряда проблем, отметил политик.

”Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, монополизация Соединенными Штатами Америки нашей планеты”, — сказал белорусский лидер.

"Медуза" приводит еще несколько цитат Лукашенко:

Я никакие военные действия не поддерживаю. Но Беларусь и Россия — это одно целое в экономике и военной сфере. Мы волею судеб оказались в одной лодке.

Ни один белорусский солдат в Украине не воюет. Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, нас никто не просит это делать.

Если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной.

Путин предлагает Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно договориться. Россия в этой войне не проиграет.

Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть, Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами.

Если вы думаете, что Путин нездоров — он живее всех живых. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Он как никогда в форме.

Войну могут остановить Россия и Украина, договорившись, или США, если Байден позвонит Зеленскому.

Особенность этой войны в том, что россияне, даже в ущерб себе, крайне аккуратно и уважительно относятся к мирному населению.