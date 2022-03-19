Лукашенко: если бы СССР сохранился, мы могли бы избежать любых конфликтов в мире
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что сохранение СССР помогло бы избежать разных конфликтов в мире, причинами которых во многом является однополярное устройство мира, пишет gazeta.ru.
Об этом он сказал в интервью японской телекомпании TBS, выдержки из которого приводятся 19 марта на YouTube-канале телеканала ”Беларусь-1”.
По его словам, в свое время Европа и США были вынуждены считаться с позицией Советского Союза. Отношения СССР с Японией также были ”хорошими и дружескими”, несмотря на наличие ряда проблем, отметил политик.
”Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, монополизация Соединенными Штатами Америки нашей планеты”, — сказал белорусский лидер.
"Медуза" приводит еще несколько цитат Лукашенко:
- Я никакие военные действия не поддерживаю. Но Беларусь и Россия — это одно целое в экономике и военной сфере. Мы волею судеб оказались в одной лодке.
- Ни один белорусский солдат в Украине не воюет. Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, нас никто не просит это делать.
- Если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной.
- Путин предлагает Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно договориться. Россия в этой войне не проиграет.
- Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Беларуси. То есть, Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами.
- Если вы думаете, что Путин нездоров — он живее всех живых. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Он как никогда в форме.
- Войну могут остановить Россия и Украина, договорившись, или США, если Байден позвонит Зеленскому.
- Особенность этой войны в том, что россияне, даже в ущерб себе, крайне аккуратно и уважительно относятся к мирному населению.