Белорусы Эстонии: остановите притеснение белорусского народа!
Мы, белорусы, проживающие в Эстонии, обращаемся к властям, медиа и общественности Эстонии, чтобы привлечь внимание к проблеме буллинга белорусов. Мы убеждены, что такое отношение несправедливо, и возникает из-за недостатка информации о ситуации в Беларуси.
Давайте разберёмся:
Белорусы противостоят режиму Лукашенко, который выстраивался с 1996 года. Режим 26 лет планомерно уничтожал гражданское общество и натаскивал силовиков на подавление любого проявления самостоятельности и свободы.
После августа 2020 года более 40 000 человек были незаконно задержаны, многие из них подверглись избиениям и пыткам. Для сравнения, 40.000 в Беларуси это всё равно что 45.000 в Чехии, 160.000 в Польше, 190.000 в Украине и 360.000 в Германии.
Протесты в Беларуси носили исключительно мирный характер, и это был выбор сотен тысяч человек, выходивших на улицу. После жёсткого подавления протестов 2020 года и продолжающегося террора из Беларуси выехало по меньшей мере 280.000 человек. Для сравнения, 280.000 в Беларуси это 315.000 в Чехии, 1.120.000 в Польше, 1.330.000 в Украине и 2.520.000 в Германии. Вы только вдумайтесь в эти цифры!
В Беларуси на данный момент не осталось ни одной правозащитной организации. Любой белорус, продолжающий бороться с режимом, борется с ним в ”одиночку”.
В милицию и армию Беларуси уже десятилетиями подбирали по признаку лояльности, а не профессионализма. А после 2020 года из МВД ушли или были уволены порядка 30% сотрудников. Это все те, кто был не согласен с действиями режима.
За полтора года борьбы белорусов с режимом Лукашенко демократические страны так и не объявили о непризнании Лукашенко и его правительства (только признали незаконно избранным); так и не были введены по-настоящему ощутимые санкции в отношении виновников террора целого народа; так и не было возбуждено ни одного уголовного дела по международной юрисдикции против Лукашенко и его пособников по обвинению в преступлениях против человечности.
Все 26 лет в Беларуси действует государственная пропаганда и тотальная цензура, после августа 2020 были уничтожены все независимые СМИ. К сожалению, пропаганда эффективна и удерживает около 30% населения Беларуси лояльными власти, что дает минимально-достаточную поддержку его действиям.
Большинство белорусов отказали режиму Лукашенко в праве представлять свои интересы. Они считают национальным лидером Светлану Тихановскую, выходят на акции под историческим бело-красно-белым флагом, считают себя частью демократической Беларуси, которая в войне на стороне Украины, против Лукашенко и Путина.
Режим Лукашенко не только лишил белоруский народ возможности управлять страной, но и сам больше не контролирует территорию Беларуси, с которой российские войска совершают атаки на Украину. ”Я узнал о вводе войск с территории Беларуси из телевизора”, заявил Лукашенко. В таком состоянии и в таком виде находится Беларусь и белорусы на данный момент.
Остановило ли это белорусов? — Нет!
Белорусы не смирились и продолжают бороться за свою свободу, к сожалению, практически в полном одиночестве.
За что же белорусы сейчас ощущают на себе буллинг, психологические атаки и даже физическое насилие?
За то, что мы годами противостоим бесчеловечному режиму и не сдаёмся?
За то, что мы в этот ужасный момент для братской Украины почти все ресурсы переключили на помощь украинцам?
За то, что белорусы едут в Украину, чтобы там с оружием в руках бороться с преступными режимами?
Проявление буллинга в отношении белорусов недопустимо.
Белорусы доказывают свою поддержку украинцам делом: распространяют правдивую информацию, участвуют в антивоенных акциях, собирают средства и гуманитарную помощь, передают Украине военное и медицинское оборудование, саботируют работу госучреждений, срывают транспортные поставки российской армии?
При этом пропаганда диктаторов играет на естественных человеческих чувствах, пытаясь рассорить соседние народы и сделать их слабее.
Мы призываем журналистов, политиков, общественных и культурных деятелей, граждан не допускать обвинений и притеснений белорусов, их дискриминации по национальному признаку. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Баррель и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже высказались в поддержку белорусов и призвали прекратить травлю. Постоянный совет ОБСЕ 8 марта опубликовал заявление, что Евросоюз рассматривает режим Лукашенко, а не Беларусь или белорусов, как соагрессора в войне.
Надеемся на ваше понимание и поддержку.
Белорусский дом