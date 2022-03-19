Белорусы Эстонии: остановите притеснение белорусского народа!

Мы, белорусы, проживающие в Эстонии, обращаемся к властям, медиа и общественности Эстонии, чтобы привлечь внимание к проблеме буллинга белорусов. Мы убеждены, что такое отношение несправедливо, и возникает из-за недостатка информации о ситуации в Беларуси.

Давайте разберёмся:

Белорусы противостоят режиму Лукашенко, который выстраивался с 1996 года. Режим 26 лет планомерно уничтожал гражданское общество и натаскивал силовиков на подавление любого проявления самостоятельности и свободы.

После августа 2020 года более 40 000 человек были незаконно задержаны, многие из них подверглись избиениям и пыткам. Для сравнения, 40.000 в Беларуси это всё равно что 45.000 в Чехии, 160.000 в Польше, 190.000 в Украине и 360.000 в Германии.

Протесты в Беларуси носили исключительно мирный характер, и это был выбор сотен тысяч человек, выходивших на улицу. После жёсткого подавления протестов 2020 года и продолжающегося террора из Беларуси выехало по меньшей мере 280.000 человек. Для сравнения, 280.000 в Беларуси это 315.000 в Чехии, 1.120.000 в Польше, 1.330.000 в Украине и 2.520.000 в Германии. Вы только вдумайтесь в эти цифры!

В Беларуси на данный момент не осталось ни одной правозащитной организации. Любой белорус, продолжающий бороться с режимом, борется с ним в ”одиночку”.

В милицию и армию Беларуси уже десятилетиями подбирали по признаку лояльности, а не профессионализма. А после 2020 года из МВД ушли или были уволены порядка 30% сотрудников. Это все те, кто был не согласен с действиями режима.

За полтора года борьбы белорусов с режимом Лукашенко демократические страны так и не объявили о непризнании Лукашенко и его правительства (только признали незаконно избранным); так и не были введены по-настоящему ощутимые санкции в отношении виновников террора целого народа; так и не было возбуждено ни одного уголовного дела по международной юрисдикции против Лукашенко и его пособников по обвинению в преступлениях против человечности.