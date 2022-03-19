Названы самые популярные марки автомобилей в странах Балтии
Интересно, что на уровне отдельных стран Škoda является уверенным лидером только в Литве. Латвийские автоводители отдают предпочтение Volvo, на втором месте — Opel, а Škoda только на третьем. В Эстонии самая популярная марка машины все еще Volvo.
"Еще только летом 2021 года Volvo занимала в Балтии лидирующие позиции среди самых продаваемых машин, в Латвии на втором месте был Volkswagen, в Эстонии — Ford, но в разрезе целого года самым популярным выбором оказалась Škoda. Это однозначно связано с богатым выбором машин этих марок, однако без сомнения упомянутые марки машин были в прошлом году также наиболее соответствующими покупательской способности жителей Латвии и Балтии", — поясняет Эдгарс Церпс, председатель правления "Longo Group".
Топ подержанных автомобилей в 2021 году в Балтии (Данные "Longo Group"):
1. Škoda
2. Volvo
3. Opel
4. Audi
5. VW
6. BMW
По словам Эдгара Церпса, председателя правления "Longo Group", самые популярные марки подержанных автомобилей в Балтии в данный момент демонстрируют, что водителям важен баланс цены и качества.