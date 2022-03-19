Названы самые популярные марки автомобилей в странах Балтии

Интересно, что на уровне отдельных стран Škoda является уверенным лидером только в Литве . Латвийские автоводители отдают предпочтение Volvo, на втором месте — Opel, а Škoda только на третьем. В Эстонии самая популярная марка машины все еще Volvo.

"Еще только летом 2021 года Volvo занимала в Балтии лидирующие позиции среди самых продаваемых машин, в Латвии на втором месте был Volkswagen, в Эстонии — Ford, но в разрезе целого года самым популярным выбором оказалась Škoda. Это однозначно связано с богатым выбором машин этих марок, однако без сомнения упомянутые марки машин были в прошлом году также наиболее соответствующими покупательской способности жителей Латвии и Балтии", — поясняет Эдгарс Церпс, председатель правления "Longo Group".