Путин цитировал Библию, Симоньян просила Россию-матушку защитить детей. Репортаж с концерта в поддержку Крыма и войны в ”Лужниках”

ГУВД Москвы отчиталось о 200 тысячах участников, а московский Дептранс сообщил, что на концерт приехало даже больше людей, чем было на стадионе во время матчей чемпионата мира по футболу пять лет назад. ”Медуза” рассказывает, как прошел митинг-концерт в московских ”Лужниках” — на который пришел и Владимир Путин.

В толпе у стадиона выделяется группа крепких молодых людей. На них — белые футболки, надетые поверх курток, на спинах — буква Z, нарисованная в цветах Георгиевской ленточки, и надпись ”армия Путина”. На груди — портрет российского президента. Они пришли поддержать ”наших пацанов, которые проливают кровь за наших родственников, наших жен на фронте”.

На вопрос, почему символ этой поддержки — именно буква Z, один из молодых людей, представившийся Хаттабом из Махачкалы, отвечает: ”Потому что она больше всего похожа на свастику”. Он смеется и добавляет: ”Z — за мир. Сейчас же весь мир на английском, вот мы переобулись”.

В это время группа людей с полотном георгиевской ленты в руках — шириной около метра и длиной в несколько десятков — выстраиваются в форме буквы Z у памятника Ленину.

Молодые люди в футболках с портретом Путина утверждают, что они — военные с Донбасса. ”Восемь лет мы ********* [воевали] с этими пидорасами там. Сейчас непрофессиональную армию убрали, а так как мы не являемся профессиональными военными, нас, оборванцев, [тоже] оттуда убрали, потому что более жесткие войны начались, больше техники, никак вручную”, — объясняет Хаттаб. Воевать в самопровозглашенную ЛНР Хаттаб поехал после того, как ушел из СОБРа из-за травмы.

Он считает, что война идет ”не против украинского народа, а против НАТО и легионеров”: ”Мы не можем быть против украинцев, против нормальных украинцев, но если другие украинцы стоят на нашем пути, то мы их тоже сметем”. Хаттаб сейчас живет в Махачкале, на митинг он приехал сам.