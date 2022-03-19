Путин цитировал Библию, Симоньян просила Россию-матушку защитить детей. Репортаж с концерта в поддержку Крыма и войны в ”Лужниках”
В пятницу 18 марта по всей России прошли митинги и концерты, приуроченные к годовщине присоединения Крыма. Впрочем, главной темой этих акций все же был не Крым, а война. Чтобы продемонстрировать всенародную поддержку ”спецоперации” российские власти воспользовались давно проверенными методами — подвозом бюджетников, раздачей еды и выступлениями звезд эстрады, пишет "Медуза".
ГУВД Москвы отчиталось о 200 тысячах участников, а московский Дептранс сообщил, что на концерт приехало даже больше людей, чем было на стадионе во время матчей чемпионата мира по футболу пять лет назад. ”Медуза” рассказывает, как прошел митинг-концерт в московских ”Лужниках” — на который пришел и Владимир Путин.
В толпе у стадиона выделяется группа крепких молодых людей. На них — белые футболки, надетые поверх курток, на спинах — буква Z, нарисованная в цветах Георгиевской ленточки, и надпись ”армия Путина”. На груди — портрет российского президента. Они пришли поддержать ”наших пацанов, которые проливают кровь за наших родственников, наших жен на фронте”.
На вопрос, почему символ этой поддержки — именно буква Z, один из молодых людей, представившийся Хаттабом из Махачкалы, отвечает: ”Потому что она больше всего похожа на свастику”. Он смеется и добавляет: ”Z — за мир. Сейчас же весь мир на английском, вот мы переобулись”.
В это время группа людей с полотном георгиевской ленты в руках — шириной около метра и длиной в несколько десятков — выстраиваются в форме буквы Z у памятника Ленину.
Молодые люди в футболках с портретом Путина утверждают, что они — военные с Донбасса. ”Восемь лет мы ********* [воевали] с этими пидорасами там. Сейчас непрофессиональную армию убрали, а так как мы не являемся профессиональными военными, нас, оборванцев, [тоже] оттуда убрали, потому что более жесткие войны начались, больше техники, никак вручную”, — объясняет Хаттаб. Воевать в самопровозглашенную ЛНР Хаттаб поехал после того, как ушел из СОБРа из-за травмы.
Он считает, что война идет ”не против украинского народа, а против НАТО и легионеров”: ”Мы не можем быть против украинцев, против нормальных украинцев, но если другие украинцы стоят на нашем пути, то мы их тоже сметем”. Хаттаб сейчас живет в Махачкале, на митинг он приехал сам.
Парни в футболках ”армии Путина” остались стоять у входа на стадион — внутрь они, как и тысячи других людей, пришедших на концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России, не попали.
Начало концерта в ”Лужниках” было запланировано на три часа дня, но еще утром к стадиону потянулись организованные группы зрителей. Они приезжали на метро и МЦК, на заказных автобусах, шли пешком. Толпы людей, каких на станции метро ”Лужники” не бывает и в часы-пик, образовались там в пятницу еще до полудня.
Еще в два часа дня, до начала концерта, когда к ”Лужникам” быстрым шагом продолжали идти организованные группы людей — возглавляемые руководителем с опознавательным знаком вроде флага или зонтика в руках — часть участников акции уже потянулась в обратном направлении, на выход.
Трое собеседников из двух департаментов правительства Москвы рассказали ”Медузе”, что на работе их предупредили — вход на концерт только по билетам (их бюджетникам выдавали на работе), а выйти со стадиона можно будет лишь по его окончанию. Впрочем, отбывать мероприятие до конца необязательно —— достаточно было прийти к ”Лужникам” днем и пробыть там хотя бы полтора часа (и не заходить на саму арену).
В итоге организаторы продолжали в мегафоны призывать людей проходить на стадион и не задерживаться у входа. Но дойдя до ”Лужников”, проходить внутрь люди не спешили.
Двери стадиона закрылись быстро —— после 14:30 пускать перестали даже обладателей билетов.
Мероприятие внешне до деталей повторяло митинги в поддержку Путина и 2012, и 2018 годов — тогда на стадион тоже пошли далеко не все участники митинга, многие довольствовались развлечениями возле него: в предыдущие разы для собравшихся организовали бои на поролоновых бревнах, стрельбу из лука, лапту и даже керлинг. На этот раз оставшимся снаружи митингующим бесплатно предлагали только перловую и гречневую кашу с военно-полевой кухни, сосиски и чай.
”Нас чуть не раздавили в секторе D! Владимир Михалыч сказал к сцене идти и там плясать!” — объясняла кому-то по телефону женщина средних лет. Она еще не отчаялась пройти на концерт и вела за собой группу людей к другому входу. С десяток молодых людей несли флаги с российским триколором и буквой Z в цветах Георгиевской ленты в обратном ей направлении. Они быстрым шагом шли на выход.
”Туда только если на танке въехать, сектора переполнены”, — так студент МАИ Василий объяснил ”Медузе”, почему они с одногруппниками уходят из ”Лужников” даже до начала концерта. ”Мои друзья прошли, а я в тубзик отошел и не успел, — в руке он сжимает билет, который ему так и не пригодился. — Билеты раздавали в институте. По приколу пошли, не всерьез”. Что означает Z на флаге, который несла девушка рядом с ним, он ответить затруднился.
Концерт начался в 15 часов, песни Олега Газманова, Григория Лепса, Полины Гагариной и Тимати прерывались речами ведущих — комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущей ”России” Марии Ситтель — и речами в поддержку Донбасса. Среди выступавших были актер Владимир Машков, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в футболке со знаком ”Z”, олимпийские чемпионы.
Машков со сцены прочитал стихотворение Федора Тютчева ”Напрасный труд”, заостряя внимание на строках ”Напрасный труд — нет, их не вразумишь, — Чем либеральней, тем они пошлее”. Певцов обещал, что на Красной площади состоится парад всего российского народа, где в едином строю пройдут русские, украинцы и белорусы.
Оставшиеся у стадиона — не меньше нескольких десятков тысяч человек, видели их на экранах, размещенных по периметру стадиона, таких было не меньше пяти. Экраны, как и сцена, были оформлены баннерами с лозунгом ”Zа мир без нацизмa Za Россию Za Президента”. Люди на улице подпевали хитам, звучавшим со сцены, или стояли в очередях за кашей и сосисками.
Некоторые зрители концерта пришли подготовленными, двое мужчин достали друг у друга из капюшонов пластиковые бутылки с алкоголем. Неподалеку у полевой кухни группа мужчин лет пятидесяти — около 10 человек — распивала водку, совершенное не скрываясь. То, что у них была бутылка ”Хортицы” — водки украинского бренда — их не смущало.
”Вообще, стравили славян, русские воюют против русских, — так один из участников импровизированного застолья, седой мужчина в кепке, оценил спецоперацию в Украине. — Американцы вот сидят за бугром и смотрят, как мы, братья, другу друга убиваем. Я всегда удивлялся как Ленин устроил Гражданскую войну в России. А теперь американцы ее устроили”.
Тем временем у памятника Ленину участники ультра-патриотического ”Народно-освободительного движения” скандировали ”даешь Неваду”. Общаться с корреспондентом ”Медузы” они отказались.
Собравшиеся возле стадиона стояли группами от пяти до нескольких десятков человек. От своих коллег по работе или учебе, с которыми они пришли на митинг, никто старался не отходить. Обсуждение символики спецоперации ставило в тупик многих участников митинга-концерта. Те, кто соглашался поговорить, предлагали разные версии.
”Z — это на запад потому что идут. Войска туда идут. Горячая точка. V — это восток. Или… а *** [черт] его знает”, — весело рассуждал Дима, парень в солнцезащитных очках. Девушка из его группы дергала Диму за рукав и просила перестать. ”А вы журналист? А почему не включают рэпчик на сцене? Честера там?” — не унимался Дима. В этот момент со сцены певица Агния пела ”Россия, моя Россия, просторы твои — зеленые луга”.
”Почему буква Z? Потому что. Петрович, как ты понимаешь букву Z? Нам никто не объяснил, что это такое. А вы мне сами объясните!”, — говорил мужчина лет пятидесяти из ГБУ ”Жилищник”.
”Фильм ”Зорро” смотрел? За что он сражался? За простых людей! Просто за справедливость. Вот поэтому Z. Очень много хороших слов начинается с буквы ”з”. Например, Земля”, — объяснял сотрудник МЧС по имени Александр. Он пришел на митинг добровольно, поддержать ”операцию по освобождению нашей родины”.
”Мы не воюем, — объяснял Александр. — Если бы мы воевали, мы бы по Крещатику парад провели недели две назад. Мы восстанавливаем справедливость. Пытаемся достучаться до людей, как Кот Леопольд: ”ребята, давайте жить дружно””.
Владимир Путин вышел к зрителям в 16 часов, после выступления своей любимой группы ”Любэ” с их классическим репертуаром: песнями ”Давай за…” и ”Комбат”. В короткой речи президент сосредоточился на поддержке жителей Крыма, хотя, казалось, большинство собравшихся пришли на концерт вовсе не за тем, чтобы праздновать восьмую годовщину присоединения полуострова. От вопроса, какое именно событие сегодня отмечается, собравшиеся либо уходили, либо говорили, что они событие ”поддерживают”, но что именно поддерживали — сказать затруднялись.
Президент упомянул в своей речи и Донбасс. Говоря о целях начатой им спецоперации, он цитировал Священное Писание: ”Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих”. ”Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине”, — сказал Путин.
На телевидении с трансляцией речи президента возникли странности — когда Путин вспоминал, что начало операции совпало с датой рождения ”великого русского полководца Федора Ушакова”, картинка с президентом исчезла и вместо нее пошло видео с выступлением Олега Газманова — он еще до обращения Путина спел со сцены песню ”Вперед, Россия!”. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил этот казус техническими проблемами.
Первые минуты речи президента люди, собравшиеся у ”Лужников”, снимали на смартфоны, но затем все постепенно вернулись к своим делам: одни пошли за добавкой чая и каши, другие — к выходу. Путин закончил, и двери стадиона почти сразу открылись. Люди двинулись к метро потоком, в тех же организованных группах, которыми пришли.
Следом за Путиным выступала официальный представитель МИДа Мария Захарова, объявившая Россию страной, которая ”дорожит [миром] и охраняет мир и борется со злом”. Затем пришла очередь главы телеканала Russia Today Маргариты Симоньян: она сетовала, что украинские власти возбудили на нее уголовное дело за фразу ”Россия, матушка, забери Донбасс домой”, а ее детям, родным и близким звонят с угрозами. ”Я хочу повторить: Россия, матушка, забери Донбасс домой. Россия, матушка, защити своих детей”, — сказала Симоньян и попросила наказать всех тех, кто ”кто прямо сейчас бомбит Донецк, Мелитополь, Мариуполь”. Украинские власти в бомбежках обвиняют Россию.
”Нас не стереть, как аккаунт в соцсетях, потому что мы нация, которую невозможно сломить. Россия не встанет на колени никогда!” — кричала со сцены следующая выступавшая — телеведущая Тина Канделаки.
Молодые участники митинга-концерта смысл выступлений о русофобии понимали не до конца. Им куда больше запомнился концерт.
”Я в ”Лужниках” не был ни разу. Ради интереса пришли. Все по красоте, все очень понравилось. Против кого воюют? Это мы не поймем никогда”, — делился впечатлениями после концерта школьник Алексей.
”Как с учебы отпустили? С кайфом! Мы сами, нас никто не заставлял. Война есть война, я в эти дела не лезу, — рассказывал студент по имени Александр. Он уходил с завернутыми в российские флаги одногруппниками и отвечал за всю компанию. — Рост цен нас волнует. Но как я в 16 лет на это могу повлиять? На митинг Навального сходить?”
”Хороший концерт, сосиски вкусные, Полина Гагарина классная. Как ее в Инстаграме теперь лайкать? VPN!”, — делилась впечатлениями ученица спортшколы.
”Что будет — то будет. Мы уже не властны над этим, — комментировал экономическую обстановку сотрудник ”Жилищника”. На концерт он пришел организовано, с коллегами. На работе, по его словам, все сотрудники, чтобы пойти на митинг, подписали у начальства заявления об отгулах.
”Любые решения нуждаются в поддержке. Я не политик, чтобы делать выводы, вести дискуссию — спецоперация или война. Я пришел сплотиться”, — объяснял свой поход на митинг Андрей, студент МЭИ. И признавался: ”Есть волнение, куда дальше идти [после выпуска из университета]”.
Правда, затем Андрей уверенно добавил, что видит в западных санкциях против России ”положительные проблески”: ”Экономика может укрепиться, освободившись от западного вмешательства. Поколению при Сталине тоже не очень хорошо жилось, зато следующие! Первые в космосе, великая страна”.
Мнение его друга, сотрудника одной государственной организации (говорить какой именно, он наотрез отказался), отличалось: ”Перспектив не видно особо, я это не поддерживаю. И сюда максимально не хотел идти, но пришлось. Требование [от начальства] набрать максимальное количество людей. Сегодня день оплачивается как обычный. Но отказаться было нельзя”.
Молодой человек побоялся сказать не только, как его зовут и где он работает, но и почему он не поддерживает войну. Он был одним из немногих, кто пришел на митинг в медицинской маске. Его товарищ шутил: ”Чего ты в маске как ФСБшник?”
Две женщины из бюджетной организации признались, что их прийти на митинг обязал работодатель — в итоге от организации пришла группа больше 100 человек. Впрочем, они все равно испытывают ”чувство патриотизма за свою страну”. На другие вопросы корреспондента ”Медузы” они отвечать побоялись.
От других провластных митингов, явку на которые часто обеспечивают бюджетные организации, пятничный митинг-концерт отличало то, что его участники практически убегали от любых вопросов.
— Расскажите, почему вы пришли, что поддержать?
— Ой, я не могу, — отвечает женщина лет 50, ускоряя шаг.
— Что не можете?
— Неспособна говорить красиво.
— Скажите как есть.
— Нет-нет-нет.
Седой мужчина с флагом уходит под речь Путина в сторону метро. Почему он не стал дослушивать ее до конца, он не отвечает. На вопрос, по своему ли желанию он пришел, отвечает: ”Вы журналист? Вы и так все знаете”.
Как минимум двоих участников митинга-концерта возле Лужников специально предупредили на работе, что общаться с журналистами им запрещено: ”Дали инструкцию на общаться”.
Отличало митинг и большое количество молодежи — причем не только студентов, но и несовершеннолетних школьников, которых в предыдущие годы на подобных концертах почти не бывало.
Те, кто ушел из ”Лужников” до речи президента, поступили предусмотрительно. К пяти часам вечера ближайшая к стадиону станция метро ”Спортивная” закрылась на вход. К шести толпа образовалась и на ”Фрунзенской”. Люди шли через оцепление ОМОНа и Росгвардии от стадиона до Садового кольца. Женщина, которая ушла со стадиона с охапкой пледов, растерянно крутила головой, не понимая, куда ей деть то, что она собрала со своей группы. ”Не переживай, завтра на блошином рынке выставите”, — успокаивал ее коллега.
В сквере у Фрунзенской стояли школьники, не попавшие в метро. Девочка-подросток негодовала: ”И ради этой ***** [ерунды] я встала в шесть?!”.