"Я верю, что скоро мы победим в этой войне". Жители Одессы готовятся защищать свой город

Сотни людей, прежде, чем покинуть город, передали своих домашних животных на попечение зоопарку, при этом почти все сотрудники приняли решение остаться и продолжать работу.

"Конечно, я боюсь. И не только я одна. Думаю, другие в сложившейся ситуации боятся не меньше. Но мы останемся здесь. Мы любим свой город и останемся. Я записалась в волонтеры — ну а кто же еще будет кормить животных?" — говорит Ольга, работающая ветеринаром в одесском зоопарке.

Она подготовила подвал в детдоме и сделала запасы, которых должно хватить на неделю и даже больше. Она заключила, что детям безопаснее будет оставаться в Одессе, если, конечно, они не попадут прямо под обстрел.

"Этим детям, чтобы выжить, нужен кислород, нужны системы поддержки дыхания. Нам поступало много предложений о помощи из-за рубежа, но они готовы встретить нас только на границе. А я не могу везти туда детей на поезде или машине. Как я могу их отсюда увезти? И что же мне делать, оставить, бросить их, взять только здоровых?" — задается вопросом Валентина и сама же в ответ отрицательно качает головой.

Валентина Карташова заведует детским приютом. У нее на попечении 90 детей, в том числе и младенцев, а у 18 из них разные формы тяжелой инвалидности.

Кто-то уже покинул Одессу, направившись на запад в сторону соседней Молдовы или в переполненном поезде во Львов . Элегантные бульвары города с их многочисленными кафе, театрами и трамваями практически опустели, теперь их украшают противотанковые ежи, а знаменитые памятники и исторические здания стоят укрытые мешками с песком.

Российские военные корабли крейсируют у побережья, над старинными мощеными улицами ревут сирены, российская армия стремится продвинуться на запад вдоль черноморского побережья, и перед жителями этого знаменитого своим космополитизмом города с богатейшей историей встает тот же трудный выбор, с которым уже столкнулись миллионы других жителей Украины.

"Мы решили, что лучше остаться на месте, потому что животные — это наша ответственность. Я верю, что скоро мы победим в этой войне, люди начнут возвращаться, и мы должны сделать так, чтобы и зоопарк, и театры, и библиотеки остались в сохранности. Мы должны защитить все это, защитить нашу культуру", — говорит директор зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, наиболее беспокойных животных, таких как 43-летняя слониха по кличке Венди, а также медведи и зебры, перевели в закрытые помещения, чтобы у них не началась паника при звуках близких взрывов.

Двое пенсионеров — между прочим, этнических русских — Александр Некрасов и Николай Иванов, — устроившихся в мороз играть в шахматы в парке у русского православного храма, говорят, что российские войска — хуже нацистов, которые оккупировали Одессу во время Второй мировой войны.

"Немцы по крайней мере не уничтожили Одессу, когда отступали, а сейчас есть все шансы, что город будет разрушен", — говорит Иванов.

"Николаев [город к востоку от Одессы, на который наступают российские войска] уже страдает, потому что защищает нас. Конечно, война придет и сюда. Люди гибнут тысячами, и за что? Просто потому, что Путин хочет у нас что-то отнять? — вопрошает Некрасов, размахивая при этом своей клюкой, которую называет "своим единственным оружием".

Борис Херсонский, один из самых известных сегодня русскоязычных поэтов Одессы, разговаривая со мной по телефону из Италии, заявил, что сам он не беженец, потому что уехал из Украины еще до начала войны, получив приглашение по литературной линии.

"Это очень трудное решение: что может удержать вас в Одессе, что ждет вас за границей?" — задается вопросом Херсонский, добавляя, что обязательно планирует вернгуться при условии, что город останется под контролем Украины.