ВИДЕО | Почему предлог "на" по отношению к Украине доживает последние дни?

Язык — главный ключ к пониманию того, что мы видим вокруг нас. На прошлой неделе украинский, а в прошлом — российский журналист Евгений Киселев написал на своей странице в Facebook. "Интересно, после всего, что произошло, найдутся ли среди моих единомышленников те, кто продолжат упорствовать и произносить "на" Украине ". На фоне происходящего это кажется мелочью, однако это важная деталь.

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