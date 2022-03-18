ВИДЕО | Почему предлог "на" по отношению к Украине доживает последние дни?
Журналист и лингвист Ксения Туркова в своем блоге "Турковый словарь" комментирует спор, который ведется уже давно, а в свете последних событий приобрел политический подтекст. Итак, "на Украине" или "в Украине"?
Язык — главный ключ к пониманию того, что мы видим вокруг нас. На прошлой неделе украинский, а в прошлом — российский журналист Евгений Киселев написал на своей странице в Facebook. "Интересно, после всего, что произошло, найдутся ли среди моих единомышленников те, кто продолжат упорствовать и произносить "на" Украине". На фоне происходящего это кажется мелочью, однако это важная деталь.
Ксения объясняет, почему многие новостные издания перешли на предлог "в".
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