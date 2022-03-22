Откройте для себя мир покупок Lidl!

С нашими самыми последними предложениями всегда можно ознакомиться на сайте www.lidl.ee и в мобильном приложении Lidl. Предлагаем вашему вниманию пять открытий, которые вы можете совершить для себя в наших магазинах, с ними ваш опыт покупок в Lidl станет еще приятнее.

Всегда свежий хлеб и вкусная выпечка — откройте для себя выпечку Lidl

Восхитительные ароматы из нашей пекарни, где несколько раз в день выпекается свежий хлеб и вкусные булочки, встретит вас еще на входе в магазин. Всего мы предлагаем около 60 различных хлебобулочных изделий.

Присмотритесь повнимательнее к прилавку нашей пекарни — там вы найдете выпечку, завоевавшую сердца покупателей по всей Европе. Будь то традиционные немецкие крендельки (претцели), любимые в Португалии корзиночки с заварным кремом (паштел-де-ната) или вкуснейшие гамбургеры, каждый может выбрать что-то, чтобы быстро перекусить и утолить голод.

Не только продукты питания — откройте для себя наши товары для дома, одежду и инструменты

Широкий ассортимент промышленных товаров Lidl завоевал признание многих покупателей. В Lidl вы найдете текстиль, инструменты, бытовую технику и товары для хобби, у нас также широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды.

• Совет первый — обращайте внимание на предлагаемые промтовары каждый раз, когда приходите в магазин, потому что ассортимент товаров здесь регулярно меняется.

• Совет второй — если вы видите что-то интересное, покупайте сразу! Количество товаров кампаний ограничено, и предложения меняются дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, так что, если вы решите отложить покупку до следующего раза, потом может оказаться, что товара уже нет в ассортименте, или он распродан.

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