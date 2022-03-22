Откройте для себя мир покупок Lidl!
С нашими самыми последними предложениями всегда можно ознакомиться на сайте www.lidl.ee и в мобильном приложении Lidl. Предлагаем вашему вниманию пять открытий, которые вы можете совершить для себя в наших магазинах, с ними ваш опыт покупок в Lidl станет еще приятнее.
Всегда свежий хлеб и вкусная выпечка — откройте для себя выпечку Lidl
Восхитительные ароматы из нашей пекарни, где несколько раз в день выпекается свежий хлеб и вкусные булочки, встретит вас еще на входе в магазин. Всего мы предлагаем около 60 различных хлебобулочных изделий.
Присмотритесь повнимательнее к прилавку нашей пекарни — там вы найдете выпечку, завоевавшую сердца покупателей по всей Европе. Будь то традиционные немецкие крендельки (претцели), любимые в Португалии корзиночки с заварным кремом (паштел-де-ната) или вкуснейшие гамбургеры, каждый может выбрать что-то, чтобы быстро перекусить и утолить голод.
Не только продукты питания — откройте для себя наши товары для дома, одежду и инструменты
Широкий ассортимент промышленных товаров Lidl завоевал признание многих покупателей. В Lidl вы найдете текстиль, инструменты, бытовую технику и товары для хобби, у нас также широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды.
• Совет первый — обращайте внимание на предлагаемые промтовары каждый раз, когда приходите в магазин, потому что ассортимент товаров здесь регулярно меняется.
• Совет второй — если вы видите что-то интересное, покупайте сразу! Количество товаров кампаний ограничено, и предложения меняются дважды в неделю — по понедельникам и четвергам, так что, если вы решите отложить покупку до следующего раза, потом может оказаться, что товара уже нет в ассортименте, или он распродан.
Откройте для себя новые торговые марки
Ассортимент в магазинах Lidl насчитывает около 2500 различных продуктов питания и промтоваров. Большая часть всех предлагаемых нами товаров — это товары наших собственных торговых марок. Для многих клиентов они становятся открытием, ведь раньше их в Эстонии не было. Не бойтесь новых брендов, знакомьтесь с ними и находите новых фаворитов!
Вы можете быть уверены, что все продаваемые в Lidl товары прошли жесткий и основательный контроль качества. Если товары более высокого качества можно купить по более низкой цене, зачем переплачивать?
Делайте повседневные покупки у нас и не переставайте приятно удивляться!
В Lidl можно приобрести все необходимы товары повседневного спроса, как продукты питания, так и товары для дома — в наших магазинах всегда есть свежие овощи, вкусные мясные и рыбные продукты, свежая выпечка, а также широкий выбор косметики Cien, детских товаров Lupilu, хозяйственные товары W5, а также инструменты для ремонта и садовый инвентарь Parkside.
Вы также сможете делать свои покупки у нас, если предпочитаете органические продукты питания или ищете продукты без глютена и лактозы. Не забываем мы и о домашних питомцах — у нас вы найдете лакомства для собак и кошек.
Откройте для себя экзотику: тематические недели — это новизна вкусов
Как известно, жителям нашей страны нравится экспериментировать со вкусами. Поэтому одна из особенностей Lidl — регулярное проведение тематических недель, в рамках которых мы будем предлагать специально отобранные блюда и продукты из Франции, Италии, Греции, стран Азии и других стран мира.
Во время тематических недель в магазинах будут продаваться товары, которых нет в нашем обычном ассортименте. Поэтому обращайте внимание на предложения тематических недель, чтобы не пропустить прекрасную возможность купить блюда или продукты вашей любимой кухни, а также открыть для себя какие-то новые экзотические вкусы!