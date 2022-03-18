В Ласнамяэ продолжается ремонт тоннеля Мустакиви

”Тоннелем Мустакиви ежедневно пользуются тысячи человек, поэтому чрезвычайно важно, чтобы он был в хорошем состоянии и не представлял ни для кого опасности. Уже готова та часть тоннеля, где раньше находились киоски, на противоположной стороне сейчас проводится очистка и заполнение швов. По окончанию работ тоннель станет более просторным, в результате чего людям будет удобнее и безопаснее передвигаться”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На голосовании в рамках первого народного бюджета Таллинна с заметным перевесом победила идея привести в порядок тоннель Мустакиви. В ходе проведенных до начала работ исследований выяснилось, что состояние тоннеля хуже ожидаемого и поэтому на ремонт уйдет больше времени, чем планировалось. К настоящему времени в тоннеле демонтированы киоски, реконструированы стены, потолки и ливневая канализация. Также установлены LED-светильники и обновлены перила на лестничных спусках.

”Торговли в существовавшем до этого виде в тоннеле больше не будет, но в будущем мы планируем найти оператора, который все же мог бы заняться организацией здесь торговли. Для того, чтобы тоннель как городская среда был привлекательным, мы устроим конкурс идей, на котором можно будет высказать свое мнение о формировании его будущего”, — добавила Юрченко.

Заказчиком строительных работ в пешеходном тоннеле Мустакиви является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Сами работы проводятся предприятием AS TREF Nord. Договорная стоимость работ составляет 207 000 евро. Срок завершения — май 2022 года.