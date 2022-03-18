Этим летом в Ласнамяэ возвращается традиционный костер Ивановой ночи

”Наряду с ежедневными задачами мы также думаем о летнем сезоне. Предстоящим летом мы хотим предложить жителям Ласнамяэ разностороннюю программу мероприятий, одним из которых станет празднование Иванова дня. Подготовку к нему мы начали заранее, чтобы иметь возможность привлечь как можно больше интересных партнеров”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В Ласнамяэ костер Ивановой ночи состоится 22 июня в 19 часов на пустыре Паэвялья, куда можно легко добраться пешком или на автобусе. В программе мероприятия — концерт и народные танцы, на месте можно будет приобрести закуски и другие товары. Самых маленьких гостей праздника будет ждать детская зона. Кульминацией вечера станет большой костер, мероприятие завершится к полуночи.

Сейчас идет поиск торговцев и точек питания для участия в мероприятии. Прежде всего к участию приглашаются те из них, чьи закуски, товары и развлечения связаны с Ивановым днем. Торговля на мероприятии будет вестись на основании торгового билета, стоимость которого зависит от типа предлагаемого товара. Регистрация продлится до 12 часов 14 апреля по адресу электронной почты german.levenets@tallinnlv.ee или телефону 645 7750. Количество торговых точек ограничено.

В этом году празднование Ивановой ночи в Ласнамяэ будет полностью безалкогольным. Это семейное мероприятие, и алкогольные напитки на месте продаваться не будут. За порядком будут следить сотрудники службы безопасности, которые при необходимости попросят покинуть мероприятие тех людей, которые употребляют алкоголь или принесли с собой спиртные напитки.