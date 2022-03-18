"Уехать с Украины в цинке никто не хочет". Балканские страны принимают украинцев и россиян, бегущих от войны

При этом многие молдаване опасаются, что если Владимиру Путину удастся захватить Украину, то потом он может "незаметно" оккупировать и Молдову. Так что "тревожные чемоданчики", куда люди складывают все самое необходимое на случай экстренной эвакуации — теперь понятное всем явление и в Кишиневе.

Я разговариваю с владелицей двух десятков квартир в Кишиневе, которая раньше зарабатывала на сдаче их в аренду помесячно, а сейчас переориентировалась на посуточную аренду для выезжающих из Украины. "Самую богатую квартиру сейчас попросили подготовить для вице-губернатора Одесской области", — говорит она. "Постойте, но он же должен защищать сейчас свой город и область", — удивляюсь я. "Он и защищает, но поскольку человек состоятельный, на всякий случай попросили подготовить", — объясняет женщина.

На границе с Украиной всех прибывающих беженцев встречают волонтеры, которые бесплатно развозят их по стране к родственникам или местам временного проживания. Цены именно для беженцев стараются не задирать, в некоторых кафе их кормят бесплатными обедами, где-то дают скидки. Порой случаются неприятные казусы, когда беженцы, уезжая, что-то украдут или не заплатят за квартиру, но президент Молдовы Майя Санду просит граждан своей страны не жаловаться на поведение тех, кто бежит от войны: "Нужно помнить: все люди разные и все по-разному реагируют на стресс. А кроме того, в каждой бочке меда может быть своя ложка дегтя".

Снять номер в отеле или квартиру в Кишиневе сейчас — почти безнадежная задача. Один мой коллега прилетел в Молдову за два дня до войны на трехнедельную стажировку в местном СМИ и снял на весь срок поездки квартиру в самом центре города за 25 долларов в сутки. Сейчас цены в Кишиневе взлетели в 10 раз и цена аренды квартир в центре города колеблется от 40 до 250 евро в сутки.

Официально население маленькой Молдовы — 2,6 миллиона человек, но неофициально считается, что почти миллион из них находятся где-то на заработках либо в России , либо в Европе . Так что когда почти 200 тысяч беженцев бежали от войны в Украине в эту страну, то получилось, что каждый десятый теперь тут украинец.

С первого дня войны над Молдовой объявлена бесполетная зона, улететь из Кишинева никуда нельзя. Так что поезда из молдавской столицы в Румынию также забиты беженцами. Визы в Европу не нужны ни молдаванам, ни украинцам. Система в Бухаресте уже отлажена: прибывающий в семь утра поезд встречают русскоговорящие волонтеры в специальных жилетах. "Соберитесь все в центре перрона, чтобы нам было проще вам все рассказать, — кричат они людям, пока они выходят из разных вагонов. — Женщины с детьми пусть станут слева, им помогут в первую очередь, остальные справа".

На бухарестском вокзале для прибывающих беженцев отвели отдельный зал, где они могут согреться, попить чаю или съесть бутерброд. Экспресс до аэропорта, если беженцы прибывают в Бухарест транзитом в другие страны, в основном в Турцию, возит их бесплатно.

Больше всего украинцев по понятным причинам приняла Польша. Но и моя знакомая, раньше работавшая экскурсоводом по Будапешту, уже вторую неделю занимается тем, что как волонтер помогает устраиваться украинцам, добравшимся до столицы Венгрии.

В сербскую столицу беженцы из Украины почти не едут, поскольку эта страна считается скорее пророссийской, но и тут есть свои переселенцы. Русский футбольный бар открылся в центре Белграда два года назад, сейчас сюда приходят и украинцы, и русские, выехавшие из страны в последние три недели.

"Раньше у нас висел флаг России. Когда началась война, мы его сняли. Через нашего друга мы обратились в посольство Украины, и нам прислали украинский флаг на стену. Потом подумали и повесили два флага рядом, потому что я ни с кем воевать точно не буду", — говорит совладелица бара.

Ее коллега Иван рассказывает: "У нас был тут один молодец, который попробовал рассказывать, что дядя Вова все правильно делает, больше сюда он не зайдет".